Sindicaliştii din administraţie vor protesta, luni, în Capitală. Lista cu revendicări

Sindicaliştii din administraţie vor protesta luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv riscă să provoace un blocaj general în acest sector, potrivit anunțului făcut de Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA).

Sindicaliştii din administraţie au anunțat un protest în Capitală

Protestatarii se vor aduna în Piața Victoriei începând cu ora 10:00 și vor rămâne acolo până la ora 13:00.

Ulterior, aceștia vor urma următorul traseul: Piața Victoriei – Șoseaua Berzei – Buzești – Strada Vasile Pârvan – Pod Hașdeu – Strada BP Hașdeu – Bulevardul Națiunilor Unite – Parc Izvor. Între orele 14:00 și 15:00, este programată o adunare publică la Palatul Parlamentului.

„În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, anunțau sindicaliștii, la începutul acestei luni.

Revendicările sindicaliștilor din administrație

Protestatarii cer respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților din administrație, inclusiv dreptul la muncă, la stabilitate și la dezvoltare profesională în funcția publică, condiții de muncă decente, dreptul la negociere colectivă și autonomie locală.

Ei solicită eliminarea mandatelor temporare și a testărilor periodice pentru funcționarii publici, pe care le consideră surse de politizare a administrației și de destabilizare a resursei umane.

De asemenea, aceștia cer menținerea stabilității și predictibilității în funcția publică, respingând modificările la Codul administrativ care, spun ei, „încalcă dreptul constituțional la muncă”, în special prevederile care impun crearea forțată a unor funcții de tip „jumătate de funcționar public” pe posturi deja ocupate.

Protestatarii, nemulțumiți de salarii

Alte revendicări sunt realizarea de analize concrete de impact social și financiar înainte de orice reducere de personal, luând în calcul efectele asupra contribuțiilor sociale, veniturilor bugetare, șomajului și costurilor suplimentare generate de externalizarea serviciilor publice.

De asemenea, aceștia cer renunțarea la intenția de a stabili „meniul pentru săraci”, o grilă de salarizare discriminatorie pentru personalul din unitățile administrativ-teritoriale cu venituri reduse din impozite și taxe locale, care încalcă principiul „la muncă egală – salarizare similară” din Carta Socială Europeană și principiul egalizării financiare prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale.

