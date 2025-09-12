Politica

Bolojan, discuţii cu Predoiu privind teme de interes major pentru cetățeni

Ilie Bolojan. Sursă foto: Facebook
Ilie Bolojan a purtat discuții cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, pe marginea unor inițiative cu impact major pentru cetățeni. Printre temele abordate s-au numărat soluții pentru îmbunătățirea circulației în regiunea București-Ilfov, digitalizarea serviciilor publice și crearea unor dispecerate comune între Poliția Națională și polițiile locale.

Premierul Ilie Bolojan a participat astăzi la o reuniune de lucru desfășurată la sediul Ministerului Afacerilor Interne, unde s-a întâlnit cu vicepremierul Cătălin Predoiu. La discuții a fost prezent și secretarul de stat Bogdan Despescu.

Dialogul a vizat, în principal, implementarea unor măsuri care să contribuie la fluidizarea traficului în capitală și în zonele adiacente, printr-o abordare coordonată între autoritățile locale și cele centrale. Totodată, oficialii au discutat despre necesitatea modernizării și simplificării accesului cetățenilor la servicii publice, prin soluții digitale eficiente.

Un alt punct important pe agenda întâlnirii a fost dezvoltarea unor dispecerate integrate, menite să asigure o mai bună cooperare între structurile Poliției Române și cele ale administrațiilor locale, în scopul creșterii eficienței în gestionarea problemelor comunităților urbane.

Alte priorități: extinderea proceselor de digitalizare

La întrunire s-au abordat mai multe subiecte de interes public, cu impact direct asupra cetățenilor. Una dintre prioritățile prezentate a fost aplicarea unor soluții de fluidizare a traficului în București și localitățile învecinate, în contextul creșterii continue a numărului de autovehicule și al blocajelor frecvente.

Totodată, oficialii au subliniat importanța extinderii proceselor de digitalizare, cu scopul de a facilita accesul cetățenilor la servicii publice, reducând astfel timpii de așteptare și birocrația.

Cătălin Predoiu susține că demersurile propuse de Ilie Bolojan

O altă propunere avută în vedere este înființarea unor centre de comandă comune, care să integreze activitatea Poliției Naționale cu cea a Polițiilor Locale, pentru a spori eficiența intervențiilor și a asigura o mai bună coordonare în situații de urgență.

Premierul Ilie Bolojan, alături de vicepremierul Cătălin Predoiu, susține că demersurile propuse au ca scop principal îmbunătățirea calității serviciilor publice, sporirea siguranței în trafic și optimizarea funcționării instituțiilor care deservesc populația.

Potrivit celor doi oficiali, măsurile vizează adaptarea administrației la nevoile actuale ale cetățenilor, printr-o abordare mai eficientă și orientată spre rezultate, se arată în comunicatul emis de către gov.ro.

