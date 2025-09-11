Social Poliţiştii vor fi prezenţi în aproape 100 de intersecţii din Capitală pentru a fluidiza traficul







Poliţiştii vor fi prezenţi dimineaţa şi seara în aproape 100 de intersecţii din Capitală pentru a fluidiza traficul, odată cu începerea noului an şcolar şi întoarcerea locuitorilor din concedii. „Am elaborat o nouă concepţie de lucru, o concepţie în sistem integrat pentru gestionarea valorilor ridicate de trafic”, a anunțat, joi, Bogdan Despescu, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu, a declarat joi că autorităţile au elaborat o strategie integrată pentru a gestiona traficul intens aşteptat odată cu începerea noului an şcolar şi revenirea multor persoane din concedii în Capitală.

Strategia constă într-o prezenţă mai mare a poliţiştilor în intersecţii, în coordonare cu celelalte instituţii şi folosirea eficientă a camerelor video. Numărul intersecţiilor supravegheate a crescut de la 17 la 98, iar efectivele Poliţiei Rutiere au fost întărite atât la schimbul I, cât şi la schimbul II.

„Momentele de prezenţă suplimentară sunt de la 7:00 până la 10:00 dimineaţa şi, bineînţeles, în partea a doua a zilei, de la 16:00 la 19:30”, a declarat, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

El a precizat că în Capitală sunt 715 unităţi de învăţământ, iar strategia vizează atât şcolile, cât şi intrările şi principalele coridoare de tranzit.

Bogdan Despescu a afirmat că, pe lângă cele 98 de intersecţii, vor fi suplimentar, în anumite momente, alte şapte intersecţii monitorizate de poliţiştii de la Inspectoratului General al Poliţiei Române.

„Pe lângă axul central, avem intrările din judeţul Ilfov, iar concepţia îmbină resursa din Bucureşti cu cea din IPJ Ilfov şi de la Brigada Autostrăzi”, a mai adăugat acesta.

Secretarul de stat a menționat că Bucureștiul are peste 2,1 milioane de locuitori, iar județul Ilfov aproximativ 530.000. Parcul auto al regiunii depășește 1,8 milioane de vehicule, iar numărul mașinilor care tranzitează zilnic Capitala depășește 320.000.

Bogdan Despescu a precizat că măsura va fi aplicată permanent.