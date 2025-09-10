Social Bujduveanu, prezent la lucrările de reabilitare a liniei de tramvai 40: acest lot are 18 kilometri







Stelian Bujduveanu a inspectat miercuri șantierul de pe Bulevardul Basarabia, unde au început lucrările de reabilitare a liniei de tramvai 40. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii de transport public din București. „Suntem pe cel mai mare şantier de schimbare a sistemului de şină de tramvai din Bucureşti”, a transmis Primarul general interimar al Capitalei

Traseul vizat are o lungime totală de 18 kilometri, fiind cel mai extins dintre cele 16 loturi incluse în programul de modernizare a rețelei de tramvai din oraș. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 150 de milioane de euro, ceea ce o plasează în topul celor mai importante lucrări de acest tip aflate în derulare.

Bujduveanu a precizat că durata estimată pentru finalizarea acestui lot este de doi ani. În același timp, oficialul a subliniat că Primăria nu intenționează să deschidă toate șantierele simultan, pentru a evita blocajele majore în trafic.

„Zeci de mii de cetățeni utilizează zilnic această arteră. În trecut foloseau mijloacele de transport în comun, iar obiectivul nostru este ca în anii următori Bucureștiul să beneficieze de un sistem de transport modern – cu autobuze, troleibuze și tramvaie noi, care să circule pe o infrastructură complet reabilitată”, a declarat Bujduveanu în timpul vizitei pe șantier.

Potrivit lui Stelian Bujduveanu, lucrările au demarat deja pe bulevardele Basarabia și Theodor Pallady, fiind organizate astfel încât traficul să nu fie afectat în fazele inițiale ale intervenției.

Iar durata estimată de primarul general interimar al Capitalei este de doi ani. „Am început acolo unde intervențiile nu afectează circulația nici măcar pe o bandă. Pe măsură ce avansăm, lucrările vor fi etapizate, astfel încât, atunci când o linie este redeschisă, o alta să poată fi închisă pentru modernizare”, a declarat edilul.

Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei, a oferit detalii despre noile lucrări de infrastructură planificate în București, subliniind că deschiderea șantierelor se face gradual, pentru a limita efectele asupra circulației.

„Nu dorim să deschidem toate șantierele simultan și să blocăm orașul. Fiecare proiect este analizat individual, în colaborare cu antreprenorii, astfel încât impactul asupra traficului să fie cât mai redus”, a explicat Bujduveanu în mesajul publicat pe social media.

Potrivit acestuia, lucrările de pe bulevardele Theodor Pallady și Basarabia au demarat deja și se desfășoară concomitent, fără a perturba circulația rutieră. Următoarele intervenții vor viza zone precum Camil Ressu, Pantelimon, Calea Călărașilor, bulevardul Corneliu Coposu, strada Dudești, bulevardul Octavian Goga, Nerva Traian și Calea Șerban Vodă.

Stelian Bujduveanu a mai subliniat că autoritățile locale promit că vor gestiona calendarul lucrărilor astfel încât să reducă disconfortul pentru șoferi și locuitori, în special în zonele intens circulate.