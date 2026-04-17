Linia de tramvai 21 din Bucureşti va fi suspendată. Lista modificărilor pe traseele STB

Linia 21 de tramvai va fi suspendată în București în zilele de sâmbătă, 18 aprilie, și duminică, 19 aprilie 2026, pentru a permite desfășurarea unor lucrări de intervenție la macazul amplasat la intersecția Calea Moșilor - Str. Lipscani - Str. Cavafii Vechi. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat că, în același interval, liniile de autobuz 605, 655 și N103 vor circula pe trasee modificate, iar pentru preluarea călătorilor va fi introdusă linia navetă 621. Separat, Primăria Municipiului București a anunțat alte schimbări în rețeaua STB, în contextul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de transport.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a mai precizat că suspendarea circulației tramvaielor de pe linia 21 este necesară pentru executarea unor lucrări de intervenție la macazul amplasat în intersecția Calea Moșilor/ Str. Lipscani/ Str. Cavafii Vechi.

Pentru preluarea călătorilor, instituția înființează linia navetă de autobuz 621, care va funcționa între „Pasaj Colentina” și „Piața Sf. Gheorghe”.

Autobuzele liniei 621 vor circula pe traseul: „Pasaj Colentina”, Şos. Colentina, Calea Moșilor, Bd. Hristo Botev, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Calea Moşilor, Str. Cavafii Vechi, Str. Băniei, „Piaţa Sf. Gheorghe”, cu întoarcere pe Str. Lipscani, Calea Moşilor, Str. Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Str. Mântuleasa, Str. Paleologu, Bd. Carol I, Calea Moşilor, Şos. Colentina, „Pasaj Colentina”.

Vehiculele liniei 621 vor opri la peroanele tramvaielor liniei 21, cu excepția stațiilor „Cremenița”, „Șos. Colentina”, „Doamna Ghica” și „Str. Silvia”, unde oprirea se va face la trotuar.

În același weekend, linia 605 va funcționa pe traseul: „Piața Sfânta Vineri”, Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Calea Călăraşilor, Str. Mântuleasa, Str. Doctor Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Bd. Dacia, Str. Alecu Russo, Str. Tunari, „Şoseaua Ştefan cel Mare”, cu întoarcere pe Şos. Ştefan cel Mare, Str. Viitorului, Bd. Dacia, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Str. Doctor Paleologu, Calea Moşilor, Bd. Hristo Botev, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, „Piaţa Sfânta Vineri”.

Linia 655 va funcționa în perioada menționată astfel: „Piața Sfânta Vineri”, Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Calea Călărașilor, Str. Mântuleasa, Str. Paleologu, Calea Moșilor, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, „Piața Iancului”, cu întoarcere pe Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Calea Moșilor, Bd. Hristov Botev, Bd. Corneliu Coposu, „Piața Sfânta Vineri”.

Totodată, linia N103 va funcţiona, ȋn nopţile de 17/18.04.2026, 18/19.04.2026 şi 19/20.04.2026, pe traseul de bază ȋntre „Institutul Oncologic” şi intersecţia Calea Moşilor/ Bd. Hristo Botev, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Unirii 2, pe Bd. Hristo Botev, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Unirii, „Piaţa Unirii 2”. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Separat de modificările comunicate de TPBI pentru zona Calea Moșilor, Primăria Municipiului București a anunțat mai multe schimbări în transportul public, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a infrastructurii.

PMB a anunțat că începând de sâmbătă linia de tramvai 55 va fi suspendată, iar linia de troleibuz 97 va circula pe un traseu modificat, deoarece vor începe lucrări de reabilitare a liniei de tramvai de pe strada Traian. Ca urmare a acestor modificări, va fi introdusă o linie navetă de autobuz, 655.

În comunicarea transmisă de Primărie apare și traseul modificat pentru linia 97. „Linia 97 va funcționa pe traseul actual între terminalul „Clăbucet” și Piața Foișorul de Foc, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Calea Călărașilor, Str. Traian, după care revine pe traseul de bază”, notează PMB.

Tot PMB a prezentat și traseul pentru linia 655 introdusă în contextul acestor lucrări. „Linia 655 va funcționa între „Piața Sfânta Vineri” și „Piața Iancului” astfel: „Piaţa Sfânta Vineri”, Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, Calea Moşilor, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, „Piaţa Iancului”, cu întoarcere pe Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Calea Moşilor, Str. Sfânta Vineri, „Piaţa Sfânta Vineri”, mai anunță autoritățile.

Tot de sâmbătă, autoritățile au anunțat și extinderea traseului liniei 196, care face legătura între Aeroportul Băneasa, Gara de Nord și Autogara Filaret.

Noul traseu va arăta astfel: Pe sensul spre „Autogara Filaret”: „Aeroport Băneasa”, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Poligrafiei, Str. Parcului, Bd. Expoziţiei, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviţei, Piaţa Gării de Nord, Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Ştirbei Vodă, Bd. Eroilor, Str. Doctor Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Str. Odoarei, Şos. Viilor, Str. Fabrica de Chibrituri, Str. Dr. Constantin Istrati, „Autogara Filaret”.

Pe sensul spre „Aeroport Băneasa”: „Autogara Filaret”, Str. Dr. Constantin Istrati, Şos. Viilor, Str. Odoarei, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Str. Doctor Rainer Francisc Iosif, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei, Str. Constantin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Str. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Calea Griviţei, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popişteanu, Bd. Expoziţiei, Str. Parcului, Bd. Poligrafiei, Şos. Bucuresti-Ploieşti, „Aeroport Băneasa”, potrivit Primăriei.