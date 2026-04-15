O zi pe săptămână, muncă de acasă în toată UE. Măsura e pregătită de Comisia Europeană

Comisia Europeană pregătește un pachet de măsuri care include introducerea unei zile obligatorii de telemuncă pe săptămână și reducerea costurilor transportului public, în încercarea de a atenua impactul noii crize energetice generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, potrivit publicației El Pais.

Inițiativa, aflată în fază de proiect și obținută de publicația spaniolă El País, vine pe fondul creșterilor accelerate ale prețurilor la energie și combustibili, cauzate de perturbări majore ale piețelor globale.

Potrivit datelor Comisiei Europene, europenii au suportat deja costuri suplimentare de peste 22 de miliarde de euro pentru importurile de combustibili fosili.

Escaladarea conflictului din jurul Iranului și perturbarea fluxurilor energetice globale au declanșat un nou val de volatilitate pe piețele de petrol și gaze. Închiderea Strâmtorii Ormuz — un punct strategic prin care tranzita aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate — a afectat sever lanțurile de aprovizionare.

Datele Comisiei indică o creștere de aproximativ 51% a prețului țițeiului și de 85% a gazelor naturale într-un interval de doar câteva săptămâni. În paralel, avarierea terminalului de gaze naturale lichefiate Ras Laffan din Qatar a amplificat presiunile asupra pieței.

În acest context, instituțiile europene subliniază că, deși nu există în prezent o amenințare imediată la adresa securității aprovizionării, situația rămâne tensionată, în special pentru anumite tipuri de combustibili.

Printre propunerile centrale ale Comisiei se numără măsuri cu impact direct asupra consumului de energie:

introducerea a cel puțin o zi de telemuncă obligatorie pe săptămână, acolo unde activitatea permite;

reducerea tarifelor la transportul public sau chiar gratuitate pentru anumite categorii;

închiderea clădirilor publice atunci când acest lucru este posibil, pentru a reduce consumul energetic.

Aceste recomandări urmăresc scăderea cererii de combustibili, în special în sectorul transporturilor și al clădirilor, două dintre cele mai mari surse de consum energetic din Uniunea Europeană.

Măsuri similare au fost sugerate anterior și de Agenția Internațională a Energiei, care a indicat telemunca și optimizarea mobilității urbane drept instrumente eficiente în perioade de criză energetică.

Pachetul include și intervenții economice destinate protejării consumatorilor și sectoarelor afectate:

acordarea de vouchere energetice pentru gospodăriile vulnerabile;

introducerea sau extinderea prețurilor reglementate temporare la energie;

reducerea sau eliminarea unor taxe, inclusiv accize la electricitate;

interzicerea temporară a deconectărilor de la rețelele electrice.

În plus, Comisia deschide calea pentru acordarea de ajutoare de stat în sectoare precum agricultura și distribuția, acoperind până la 50% din costurile suplimentare generate de scumpirea combustibililor și îngrășămintelor.

Un element central al propunerii vizează creșterea transparenței tarifelor din rețelele de energie electrică. Comisia solicită statelor membre să se asigure că furnizorii oferă:

informații clare privind „cel mai avantajos tarif”;

avertismente timpurii pentru consumatori în caz de creșteri de consum sau risc de neplată;

acces facil la instrumente independente de comparare a ofertelor.

De asemenea, se recomandă eliminarea barierelor care împiedică consumatorii să schimbe rapid furnizorii sau contractele, în vederea obținerii unor prețuri mai mici.

Pe termen mediu și lung, executivul european reafirmă rolul central al tranziției energetice. Documentul subliniază că statele membre cu o pondere ridicată de energie regenerabilă și nucleară tind să înregistreze prețuri mai scăzute la electricitate.

În acest sens, sunt propuse:

stimulente fiscale pentru instalarea de panouri fotovoltaice, pompe de căldură și baterii;

programe de renovare energetică a locuințelor;

scheme de sprijin pentru înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de combustibili fosili.

Comisia subliniază că aceste măsuri nu sunt doar de natură climatică, ci și economică și strategică, contribuind la reducerea dependenței de importuri volatile.

Pachetul propus de Comisia Europeană reflectă o abordare dublă: intervenții rapide pentru limitarea impactului imediat asupra populației și economiei, combinate cu accelerarea tranziției energetice.

Introducerea telemuncii obligatorii și reducerea costurilor transportului public sunt măsuri neobișnuite la nivel european, dar considerate necesare în contextul actual.

Deciziile finale vor aparține statelor membre, însă direcția indicată de Bruxelles sugerează o implicare mai activă în gestionarea consumului energetic în perioade de criză.