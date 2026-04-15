Alexandru Balan, fostul şef de la SIS, cercetat pentru trădare de Patrie în România, condamnat la Chişinău. Ce a declarat inculpatul. Video

Republca Moldova. Fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Balan, a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare cu executare de către Judecătoria Chişinău pentru divulgarea secretului de stat.

Fostul şef de la SIS se află în arest la domiciliu în România, fiind cercetat pentru trădare de Patrie, pentru că ar fi transmis informații secrete unei rețele de spionaj din Belarus și Rusia.

Totuşi, Balan a partcipat la şedinţa de judecată de la Chişinău prin teleconferinţă. Acesta a refuzat însă să răspundă la întrebarea dată de corespondentul EvZ la Chişinău, motivând că nu face declaraţii pentru presă.

Şedinţa de judecată, prezidată de magistratul Denis Guzun, a avut loc cu uşile închise pe motiv că era vorba despre secrete de stat.

Şedinţa s-a desfăşurat cu o viteză uimitoare, de cel mult 15 minute, după care judecătorul s-a retras în deliberare. Explicaţia constă în faptul că Alexandru Balan şi-a recunoscut vina şi a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţie la etapa se urmărire penală, fapt ce l-a făcut să se aleagă cu o pedeapsă mai blândă.

Sentinţa este cu drept de atac în instanţa ierarhic superioarp, însă doar în partea ce ţine de procedură.

Fostul director adjunct al SIS. Moldova a fost reținut pe 8 septembrie 2025, la Timişoara, de către organele de drept din România. Alexandz Balan este învunuit că ar fi transmis informații secrete unei rețele de spionaj din Belarus, de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Potrivit DIICOT, începând cu anul 2024, prin acte materiale repetate, dar în baza unei rezoluții infracționale unice, Balan a intrat în contact cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, atât prin realizarea, a două întâlniri, în Budapesta – Ungaria, „în regim clandestin, cu adoptarea unor multiple măsuri de protecție contrainformativă, cât și prin poșta electronică, urmărind, prin cele două modalități de comunicare, transmiterea unor date/informații cu caracter secret de stat, precum și transmiterea unor rapoarte informative care conțineau informații având caracter secret de stat, realizarea de instructaje și efectuarea de plăți în contrapartidă cu serviciile prestate”.

În cadrul dosarului pornit pentru spuonaj în România, a fost formată o comisie rogatorie, prin care au fost efectuate percheziţii la domiciliul lui Alexandr Balan de la Chişinău. În urma perceziţiei, au fost descoperite două documente conținând informații secrete de stat, a căror transmitere, divulgare sau deținere neautorizată pun în pericol securitatea națională a României.

În toamna anului 2023, Alexandru Balan ar fi fost prins conducând automobilul în presupusă stare de ebrietate. Poliţiștii de patrulare l-au reţinut pe Balan după ce a lovit mai multe mașini pe o stradă din Chișinău.

Cazul a fost înregistrat la 9 septembrie 2023, atunci când angajații din organele securității statului au marcat cea de-a 32-a aniversare de la crearea SIS.

În înregistrarea audio făcută de poliţiştii de patrulare, se aude cum Alexandr Balan îi roagă să-l ierte, pentru că fost „ziua kantorei” şi că este gata să achite prejudiciile.

Dosarul de află în gestiunea Vioreliei Grigoraş de la Judecătorua Chuşinău din februarie 2024.