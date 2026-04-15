După ancheta din România pentru trădare de patrie, Alexandru Bălan, vizat de un nou dosar penal la Chișinău

Sursa foto: Captură de ecran Youtube
Republica Moldova. După ce este cercetat în România pentru trădare de patrie, fostul director adjunct al Serviciul de Informații și Securitate, Alexandru Bălan, este vizat de un nou dosar penal și în Republica Moldova. Instanța de la Chișinău a înregistrat cauza pe numele acestuia în data de 14 aprilie, fiind acuzat de divulgarea secretului de stat, într-un dosar care vine în paralel cu investigațiile de amploare desfășurate peste Prut.

Alexandru Bălan este oficial învinuit într-un dosar penal deschis în Republica Moldova pentru divulgarea secretelor de stat. Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Chișinău, fără ca autoritățile să anunțe anterior existența anchetei.

Prima ședință de judecată este programată pentru astăzi, la ora 12:00, la doar o zi de la înregistrarea dosarului. Dosarul a fost repartizat judecătorului Denis Guzun.

Potrivit legislației penale din Republica Moldova, divulgarea informațiilor ce constituie secret de stat este sancționată cu amendă de până la 47.500 de lei sau cu închisoare de până la patru ani, în ambele cazuri fiind aplicată și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pentru o perioadă de până la cinci ani.

Alexandru Balan, fost sef din cadrul Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, sursa: Agerpres

Suspiciuni de spionaj pentru Belarus și Rusia

În paralel, Alexandru Bălan se află în arest la domiciliu în România, unde este investigat pentru trădare de patrie.

Potrivit anchetatorilor, acesta este suspectat că ar fi transmis informații clasificate unei rețele de spionaj asociate serviciilor din Belarus și Rusia. De asemenea, ar fi pus la cale acțiuni de compromitere prin propagandă a președintei Maia Sandu și ar fi încercat să genereze tensiuni diplomatice între București și Chișinău.

Pe 19 martie, Înalta Curte de Casație și Justiție a modificat decizia Curtea de Apel București, plasându-l pe Bălan în arest la domiciliu, cu obligația de a purta o brățară electronică de supraveghere.

Alexandru Bălan a fost reținut pe 8 septembrie 2025, la Timișoara, într-o operațiune internațională desfășurată sub egida Eurojust. Acțiunea a implicat cooperarea serviciilor de informații din Cehia, Polonia și Ungaria, iar în etapa finală a investigației au participat și structuri de securitate din Republica Moldova.

Potrivit acuzațiilor, fostul oficial ar fi divulgat informații secrete de stat legate de România către serviciile de informații din Belarus.

Alexandru Bălan/ Sursa foto: Facebook

Carieră în SIS și controverse de-a lungul timpului

Alexandru Bălan a fost numit director adjunct al Serviciul de Informații și Securitate pe 17 martie 2016, prin decret semnat de fostul președinte Nicolae Timofti, la propunerea conducerii instituției.

Anterior, acesta a ocupat mai multe funcții în cadrul SIS, inclusiv cea de șef al contrainformațiilor. În 2018 a părăsit funcția de vicedirector.

De-a lungul timpului, numele său a fost asociat în presă cu mai multe episoade controversate, inclusiv presupusa implicare în reprimarea protestelor din aprilie 2009 și în cazul evadării bloggerului rus Eduard Baghirov.

Fostul oficial ar fi fost implicat și în procesul de reținere și extrădare în Turcia a șapte profesori dintr-o rețea de licee private din Republica Moldova, considerați adversari ai regimului condus de Recep Tayyip Erdoğan.

În 2023, Alexandru Bălan a fost implicat într-un incident rutier, după ce s-ar fi urcat în stare de ebrietate la volan și ar fi lovit două automobile, încercând ulterior să convingă martorii să nu sesizeze poliția.

