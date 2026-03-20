Fost adjunct SIS, Alexandru Balan, plasat în arest la domiciliu în România în dosarul acuzat de trădare

Republica Moldova. Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Balan, a fost plasat în arest la domiciliu în România, după ce instanța supremă a admis contestația formulată de acesta împotriva măsurii de arest preventiv. Decizia a fost luată pe 19 martie de către Înalta Curte de Casație și Justiție, care a dispus înlocuirea măsurii inițiale cu una mai puțin restrictivă.

Hotărârea vine după ce, anterior, Curtea de Apel București a decis, la începutul lunii martie, prelungirea arestului preventiv în cazul fostului oficial. Instanța supremă a admis însă contestația depusă de inculpat și a stabilit că acesta poate fi cercetat în continuare în condiții de arest la domiciliu.

Alexandru Balan, fost sef din cadrul Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, acuzat de tradare si transmiterea de informatii secrete catre KGB din Belarus, iese din sediul DIICOT. sursa: Agerpres

Potrivit deciziei, Alexandru Balan are obligația de a nu părăsi locuința fără acordul organelor judiciare. În același timp, el trebuie să se prezinte ori de câte ori este solicitat în fața procurorilor sau a instanței de judecată.

Judecătorii au impus și măsuri suplimentare de monitorizare, stabilind că fostul adjunct al SIS „să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”. Această măsură are rolul de a asigura respectarea restricțiilor impuse pe durata anchetei.

Alexandru Balan este cercetat de autoritățile române pentru trădare de patrie, fiind suspectat că ar fi transmis informații clasificate unei rețele de spionaj din Belarus. Potrivit anchetatorilor, aceste acțiuni ar fi putut afecta securitatea națională a României.

Fostul oficial a fost reținut de organele de drept din România la începutul lunii septembrie, iar la scurt timp, instanța a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ulterior, această măsură a fost prelungită, până la decizia recentă de înlocuire cu arest la domiciliu.

Până în prezent, Alexandru Balan nu a comentat public acuzațiile care i se aduc.

Alexandru Bălan, fost adjunct al SIS Moldova. sursa: captura video

Cazul a fost urmărit cu atenție și de autoritățile de la Chișinău. Reprezentanți ai Guvernului au declarat anterior că situația se află în atenția conducerii țării, inclusiv a premierului de la acea vreme, Dorin Recean.

Dosarul ridică semne de întrebare privind posibile vulnerabilități în sistemul de securitate, în contextul în care persoana vizată a ocupat anterior o funcție de conducere într-o instituție-cheie a statului.

Alexandru Balan a fost numit director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate în martie 2016, în perioada în care funcția de președinte al Republicii Moldova era deținută de Nicolae Timofti.

De-a lungul timpului, numele său a mai fost menționat în spațiul public în legătură cu diverse controverse. Fostul oficial a fost audiat în repetate rânduri de SIS în legătură cu evenimentele din 7 aprilie 2009, iar ulterior a fost vizat și de informații privind un presupus incident rutier în capitală, pe care acesta l-a negat.

