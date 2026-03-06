Alexandru Bălan, fostul șef SIS din Republica Moldova, rămâne după gratii în dosarul spionajului

Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București (CAB) i-a respins cererea de eliberare sau de înlocuire a măsurii cu arestul la domiciliu ori controlul judiciar. Decizia a fost pronunțată vineri, 6 martie.

Bălan este acuzat că ar fi încercat să transmită secrete de stat ale României către ofițeri KGB din Belarus. Instanța a respins ca nefondate toate cererile formulate de inculpat prin apărătorii săi.

Hotărârea Curții de Apel prevede că Bălan poate formula contestație în termen de 48 de ore de la comunicarea deciziei.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpatul BALAN ALEXANDRU, măsură pe care o menţine. Respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpat, prin apărătorii aleşi, de revocare a măsurii arestării preventive. Respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpat, prin apărătorii aleşi, de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar”, potrivit deciziei Curții de Apel București din 6 martie.

Cazul lui Alexandru Bălan scoate la lumină una dintre cele mai complexe și riscante operațiuni de spionaj derulate pe teritoriul României în ultimii ani. Fost șef al Direcției Generale Contraspionaj din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS RM) și ulterior director adjunct al instituției, Bălan a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru tentativă de trădare prin transmitere de informații secrete de stat și divulgarea de informații care periclitează securitatea națională.

Rechizitoriul DIICOT, consultat în exclusivitate de EVZ, conturează un tablou al spionajului modern: întâlniri clandestine în capitale europene, măsuri de contrafilaj extreme, spălare de bani prin case de schimb valutar, comunicare criptată prin „drafturi” și tranzacționarea unor documente „strict secrete” aparținând serviciilor de informații românești, SRI și SIE.

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională a lui Bălan s-a concentrat în perioada 2015-2017, când, în calitate de oficial SIS Moldova, a participat la multiple misiuni de cooperare cu SRI. În această perioadă, el a intrat în posesia unor informații clasificate legate de spațiul Federației Ruse, inclusiv proiecții ofensivă asupra serviciilor secrete rusești.

Fostul director adjunct al SRI, Romeo-Cristian Bizadea, a confirmat în fața anchetatorilor că Bălan a avut acces la documente cu nivel „strict secret”, a căror divulgare ar fi putut prejudicia grav securitatea națională a României. Deși a fost eliberat din funcție în 2023, Bălan ar fi păstrat în mod ilegal documente secrete pe dispozitivele personale.

Nucleul acuzațiilor de trădare vizează contactele lui Bălan cu ofițeri KGB din Belarus. Întâlnirile s-au desfășurat în Ungaria, la Budapesta, sub măsuri stricte de conspirativitate.

Prima întâlnire documentată a avut loc între 19 și 21 mai 2024. Patru ofițeri KGB Belarus – Vladimir Varazhbitau, Mikalai Dukshta (înregistrat ca diplomat la Ambasada Belarusului din Cehia), Vladimir Yarmak și Stanislau Bartashevich – s-au deplasat din Cehia în Ungaria într-un Hyundai Tucson cu număr diplomatic ceh. Ei s-au cazat la hotelul The Aquincum, plătind în numerar, fără rezervare prealabilă și folosind pașapoarte diplomatice belaruse.