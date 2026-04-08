Decizia luată de CNA în cazul Realitatea Plus, prin ochii premierului Bolojan

Libertatea de opinie și respectul față de lege nu trebuie să intre în contradicție, a afirmat premierul Ilie Bolojan, făcând referire la decizia CNA de suspendare a licenței Realitatea Plus. Șeful Guvernului a explicat că instanțele au rolul de a tranșa disputele dintre autorități și că această procedură reflectă situația actuală.

„Am fost de două zile în şedinţe, şi o parte din ele le-am avut cu domnul ministru şi cu ceilalţi colegi, deci n-am urmărit toate detaliile, dar cred că libertatea de opinie şi respectul faţă de legi nu trebuie să fie aspecte care intră în contradicție şi aşa cum înţeleg că s-a întâmplat, instanţele tranşează o decizie a unei autorităţi sau alteia şi asta este situaţia”, a spus Bolojan, întrebat despre măsura CNA.

Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât să retragă licența postului Realitatea Plus, ca urmare a unor amenzi neachitate încă din 2024. Decizia a stârnit reacții critice, iar Anca Alexandrescu a catalogat măsura drept o „manifestare dictatorială a sistemului”. În același timp, și postul de radio Gold FM a rămas fără licență.

Curtea de Apel București a decis suspendarea măsurii CNA de întrerupere a emisiunii postului Realitatea Plus.

Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.04.2026.

Miercuri, mai mulți susținători ai postului s-au adunat în fața sediului CNA pentru a protesta față de această măsură. Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea Plus a mers la protest cu tămâie și a explicat pe Facebook că reprezentanții autorității nu țin cont de cele sfinte.