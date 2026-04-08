Decizia luată de CNA în cazul Realitatea Plus, prin ochii premierului Bolojan

Libertatea de opinie și respectul față de lege nu trebuie să intre în contradicție, a afirmat premierul Ilie Bolojan, făcând referire la decizia CNA de suspendare a licenței Realitatea Plus. Șeful Guvernului a explicat că instanțele au rolul de a tranșa disputele dintre autorități și că această procedură reflectă situația actuală.

Bolojan, despre situația postului Realitatea Plus

„Am fost de două zile în şedinţe, şi o parte din ele le-am avut cu domnul ministru şi cu ceilalţi colegi, deci n-am urmărit toate detaliile, dar cred că libertatea de opinie şi respectul faţă de legi nu trebuie să fie aspecte care intră în contradicție şi aşa cum înţeleg că s-a întâmplat, instanţele tranşează o decizie a unei autorităţi sau alteia şi asta este situaţia”, a spus Bolojan, întrebat despre măsura CNA.

Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât să retragă licența postului Realitatea Plus, ca urmare a unor amenzi neachitate încă din 2024. Decizia a stârnit reacții critice, iar Anca Alexandrescu a catalogat măsura drept o „manifestare dictatorială a sistemului”. În același timp, și postul de radio Gold FM a rămas fără licență.

Livret militar Anca Alexandrescu

Livret militar Anca Alexandrescu. Sursă foto: Facebook

Curtea de Apel București a suspendat decizia

Curtea de Apel București a decis suspendarea măsurii CNA de întrerupere a emisiunii postului Realitatea Plus.

Cât plătește statul pentru masa de Paște a unui deținut. Ministerul Justiției a actualizat valorile normelor de hrană
Cât plătește statul pentru masa de Paște a unui deținut. Ministerul Justiției a actualizat valorile normelor de hrană
Xi Jinping a sancționat disciplinar aproape un milion de membri și funcționari ai Chinei
Xi Jinping a sancționat disciplinar aproape un milion de membri și funcționari ai Chinei

Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.04.2026.

Susținătorii Realitatea Plus, protest în fața sediului CNA

Miercuri, mai mulți susținători ai postului s-au adunat în fața sediului CNA pentru a protesta față de această măsură. Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea Plus a mers la protest cu tămâie și a explicat pe Facebook că reprezentanții autorității nu țin cont de cele sfinte.

23:48 - Evenimentul Istoric Nr. 97 aduce în atenție valoarea extraodinară a liderilor pașoptiștilor
23:39 - Planul pregătit de Guvernul României în procesul pierdut cu Pfizer
23:30 - Suma datorată de Realitatea Plus, infima în raport cu banii încasați. „A fost și rea-voință”
23:19 - Hezbollah promite răzbunare după atacurile Israelului în Liban, în urma cărora ar fi murit 254 de persoane
23:10 - Soția lui Răzvan Lucescu, despre pierderea socrului ei: Este un moment de adâncă durere și tristețe
23:02 - Decizia luată de CNA în cazul Realitatea Plus, prin ochii premierului Bolojan

Suma datorată de Realitatea Plus, infima în raport cu banii încasați. „A fost și rea-voință”
Suma datorată de Realitatea Plus, infima în raport cu banii încasați. „A fost și rea-voință”
Georgică Severin, membru CNA, despre suspendarea conturilor de pe rețelele sociale. Cine ia decizia finală
Georgică Severin, membru CNA, despre suspendarea conturilor de pe rețelele sociale. Cine ia decizia finală
Un membru al CNA, detalii din ședința care a vizat Realitatea Plus. „Unde e lege, nu e tocmeală”
Un membru al CNA, detalii din ședința care a vizat Realitatea Plus. „Unde e lege, nu e tocmeală”

