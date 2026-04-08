Decizia luată de CNA în cazul Realitatea Plus, prin ochii premierului Bolojan
- Mădălina Sfrijan
- 8 aprilie 2026, 23:02
Libertatea de opinie și respectul față de lege nu trebuie să intre în contradicție, a afirmat premierul Ilie Bolojan, făcând referire la decizia CNA de suspendare a licenței Realitatea Plus. Șeful Guvernului a explicat că instanțele au rolul de a tranșa disputele dintre autorități și că această procedură reflectă situația actuală.
Bolojan, despre situația postului Realitatea Plus
„Am fost de două zile în şedinţe, şi o parte din ele le-am avut cu domnul ministru şi cu ceilalţi colegi, deci n-am urmărit toate detaliile, dar cred că libertatea de opinie şi respectul faţă de legi nu trebuie să fie aspecte care intră în contradicție şi aşa cum înţeleg că s-a întâmplat, instanţele tranşează o decizie a unei autorităţi sau alteia şi asta este situaţia”, a spus Bolojan, întrebat despre măsura CNA.
Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât să retragă licența postului Realitatea Plus, ca urmare a unor amenzi neachitate încă din 2024. Decizia a stârnit reacții critice, iar Anca Alexandrescu a catalogat măsura drept o „manifestare dictatorială a sistemului”. În același timp, și postul de radio Gold FM a rămas fără licență.
Curtea de Apel București a suspendat decizia
Curtea de Apel București a decis suspendarea măsurii CNA de întrerupere a emisiunii postului Realitatea Plus.
Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.04.2026.
Susținătorii Realitatea Plus, protest în fața sediului CNA
Miercuri, mai mulți susținători ai postului s-au adunat în fața sediului CNA pentru a protesta față de această măsură. Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea Plus a mers la protest cu tămâie și a explicat pe Facebook că reprezentanții autorității nu țin cont de cele sfinte.
