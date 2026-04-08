CNA a respins rediscutarea retragerii licenței Realitatea Plus. Emisia urmează să fie întreruptă

„CNA a respins, prin vot, rediscutarea deciziei de retragere a licenței Realitatea Plus. Urmează întreruperea emisiei!”, a anunțat Florin Gongu în mediul online, după ședința desfășurată la Consiliul Național al Audiovizualului.

Decizia vizează postul Realitatea Plus și Gold FM și intervine în contextul unor sancțiuni neachitate, iar emisia ar urma să fie întreruptă cel mai probabil în cursul zilei de miercuri.

Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licențelor de emisie pentru cele două posturi, după o analiză a situației sancțiunilor aplicate și neachitate. Măsura a fost adoptată în urma unei ședințe publice care a inclus și date transmise de ANAF.

Vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, a explicat că decizia va fi transmisă operatorilor de cablu și furnizorilor de internet pentru a împiedica difuzarea fără licență.

„Concomitent, vom transmite decizia noastră și companiilor de cablu, să se asigure că nu transmit un post fără licență și, de asemenea, vom transmite aceeași decizie și platformelor, respectiv ISP-iștilor (n.r. Internet Service Providers), astfel încât postul să nu mai aibă posibilitatea de a emite în același format în mediul online”, a declarat Valentin Jucan după luarea deciziei.

Potrivit informațiilor analizate de CNA, în cazul Realitatea Plus există sancțiuni neachitate încă din anul 2024. În total, postul figurează cu 28 de amenzi restante, în valoare cumulată de 605.000 de lei.

Valentin Jucan a explicat că situația a fost clarificată inclusiv pe baza documentelor primite recent de la ANAF și că verificările au vizat toți radiodifuzorii.

„De asemenea, am primit de la ANAF, în ultimele săptămâni, și documente suplimentare care ne-au ajutat să luăm această decizie, pentru că s-au limpezit extrem de multe lucruri, cu privire la modalitatea de înregistrare, de plată, de executare și de contestare a deciziilor respective. Odată alcătuită evidența acestor amenzi, aceasta a fost pusă pe ordinea de zi a CNA. Vreau să vă zic că verificarea la nivelul CNA a fost făcută pentru toți radiodifuzorii, nu pentru unul anume”, a afirmat Jucan.

După anunțul deciziei, realizatoarea Anca Alexandrescu a transmis că postul va continua să emită online și că măsura va fi contestată în instanță.

„Bine ați venit în dictatură! Da, e adevărat că CNA-ul ne-a ridicat licența deși toate amenzile sunt plătite (inclusiv cele suspendate de instanță)! V-am spus că asta vor face! Dar nu ne vom opri! Vom contesta în instanță și vom emite în continuare pe online! Și dacă e nevoie și din fața Palatului Victoria și de la Cotroceni! Așa că ne vedem diseară de la ora 21 pe toate platformele online!”, a transmis Anca Alexandrescu.

„P.S. Tuturor celor care înjură, mă jignesc și se bucură de această decizie le spun atât: mă voi ruga pentru voi! Nu cedăm!”, a încheiat moderatoarea.

Pe de altă parte, Valentin Jucan a arătat că o eventuală continuare a emisiei în aceeași formulă ar echivala cu retransmiterea unui post fără licență.

Hotărârea a fost luată după mai multe ore de dezbateri, în cadrul cărora a fost discutată inclusiv posibilitatea amânării cazului pentru o ședință viitoare, însă propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Ulterior, propunerea de retragere a licenței a fost aprobată în unanimitate de membrii prezenți ai CNA: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma și Vasile Bănescu. Membrii Georgică Severin și Lucian Dindirică nu au participat la vot.

În urma deciziei, procedurile pentru oprirea emisiei Realitatea Plus și Gold FM sunt în curs.