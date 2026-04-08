Păcuraru și grupul de firme din jurul Realitatea Plus, verificați de ANAF pentru fraude fiscale masive

Judecătorii fiscali și inspectorii Direcției Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au declanșat o amplă acțiune de control asupra unui grup de firme afiliate unui post de televiziune, după ce au identificat un mecanism complex de transferuri financiare menite să reducă obligațiile fiscale, potrivit G4media.

Deși în comunicatele oficiale ANAF nu a fost menționat numele televiziunii, surse apropiate instituției au confirmat că este vorba despre Realitatea Plus, controlată de omul de afaceri Maricel Păcuraru.

Potrivit Direcției Antifraudă, verificările au vizat tranzacții între societăți și persoane fizice din același grup economic, cu scopul de a ascunde fluxuri de bani și de a diminua taxele datorate statului.

Constatările preliminare ale inspectorilor arată că trei firme afiliate și mai multe persoane fizice figurează ca principali creditori ai firmei care deține licența TV, cu creanțe cumulând peste 30 milioane lei. În plus, au fost detectate plăți circulare către entități afiliate în valoare de peste 10 milioane lei și transferuri fără substrat economic real.

Investigațiile arată că grupul analizat include peste 70 de firme interconectate prin administratori comuni sau legături de rudenie. Datoriile totale raportate la bugetul de stat depășesc 259 milioane lei, în majoritate arierate.

ANAF a identificat un tipar repetitiv: societățile intrau succesiv în insolvență sau faliment pentru a suspenda executarea silită, apoi continuau activitatea prin entități afiliate. Această practică sugerează o utilizare strategică a cadrului legal pentru amânarea plății datoriilor fiscale.

Mai mult, analizele au relevat discrepanțe între cifra de afaceri, profit și numărul de angajați. Unele firme raportau profituri mari după pierderi semnificative sau aveau cifre de afaceri exagerate cu un singur angajat, indicând funcția de intermediar în tranzacții fictive.

Contabilitatea grupului era gestionată de același specialist, iar procedurile de insolvență implicau aceiași lichidatori și administratori speciali, consolidând suspiciunea unei rețele coordonate.

În plus, inspectorii au descoperit exemple concrete de activități neconforme: o firmă a raportat o cifră de afaceri de peste 80 milioane lei cu un singur angajat, iar societatea care deține licența TV a raportat în 2024 doar 100.000 lei cifră de afaceri și pierderi similare. Într-o altă situație, o firmă declară activități de protecție și pază, dar în realitate furnizează servicii media și de promovare.

ANAF a transmis că acțiunile instituției urmăresc respectarea legii și combaterea fermă a evaziunii fiscale, cu prioritate pentru contribuabilii cu obligații semnificative, pentru a asigura echitatea în colectarea bugetară.

Contextul amplifică gravitatea situației: pe 7 aprilie 2026, Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței Realitatea Plus pentru amenzi neplătite din 2024. Decizia CNA este executorie și poate fi contestată în instanță, iar postul urmează să înceteze emisia după notificarea operatorilor de cablu și a furnizorilor de internet.