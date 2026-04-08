Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA, iar Realitatea Plus își poate continua emisia

Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de retragere a licenței Realitatea Plus, permițând postului să emită în continuare, până la o decizie definitivă.

Curtea de Apel București a hotărât, miercuri, suspendarea executării deciziei prin care Consiliul Național al Audiovizualului dispusese retragerea licenței de emisie a postului Realitatea Plus. Măsura instanței are efect imediat, ceea ce înseamnă că televiziunea își poate continua activitatea până la soluționarea definitivă a cauzei.

Decizia judecătorească vizează suspendarea aplicării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026 și produce efecte provizorii, până la judecarea pe fond sau până la o eventuală hotărâre superioară în recurs.

„Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.04.2026”, au stabilit magistrații.

Hotărârea este executorie de la momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare, conform procedurii legale.

Înaintea pronunțării instanței, Consiliul Național al Audiovizualului respinsese solicitarea formulată de postul Realitatea Plus de reanalizare a deciziei prin care fusese dispusă retragerea licenței de emisie.

Decizia CNA nr. 259/07.04.2026 reprezenta actul administrativ contestat în fața Curții de Apel București, în urma căruia a fost inițiat demersul de suspendare.

Prin hotărârea pronunțată la 08.04.2026, efectele retragerii licenței sunt suspendate temporar. Procesul continuă în plan juridic, iar soluția definitivă va depinde de judecarea recursului sau de decizia pe fond în etapa următoare a dosarului.