Nu ratați: Anatomia Trădării. Cum a încercat KGB-ul să arunce în aer axa București-Chișinău. Culisele celui mai exploziv dosar DIICOT

Astăzi, începând cu ora 08.00, exclusiv pe EVZ.ro, vom publica date spectaculoase din ceea ce se poate numi operațiunea de spionaj a deceniului: Anatomia Trădării.

Veți vedea, în detaliu, într-o serie de articole cum Alexandru Bălan, fostul șef al contraspionajului moldovean, transformat într-o cârtiță a KGB-ului din Belarus, a orchestrat o operațiune vastă pe teritoriul României, cu implicații care ajung până la cel mai înalt nivel al statului.

Vom continua dezvăluirile la ora 12.00, într-un nou episod al podcastului Contrapunct EVZ. Acolo dezbatem cel mai grav incident de securitate din ultimii ani: cazul „Alexandru Bălan”.

Dan Andronic și Mirel Curea îl au ca invitat special pe Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, pentru a diseca detaliile șocante din rechizitoriul DIICOT și a răspunde la întrebările incomode pe care nimeni nu le pune.

Vom diseca trei teme explozive, extrase direct din documentele anchetatorilor:

Cum a ajuns un fost director adjunct al SIS Moldova să vândă informații ofițerilor KGB Belarus?

Vorbim despre întâlnirile conspirative din Ungaria, plățile în cash „albite” la zeci de case de schimb valutar pentru a șterge urmele, pungi „Faraday” pentru blocarea semnalelor și tactici clasice de spionaj adaptate erei digitale, precum „comunicarea prin draft”.

Analizăm impactul devastator al scurgerilor de informații.

Documente „Strict Secrete” ale SIE și SRI au ajuns pe mâinile Minskului și, implicit, ale Moscovei. Poate cea mai gravă lovitură: demascarea identităților unor ofițeri și colaboratori SRI (celebrul fișier „mutre”).

Cât de mare este breșa de securitate și cum au putut fi compromise aceste documente critice?

Dezvăluim planul ingenios de război hibrid, orchestrat de la Bălan. Discutăm despre cum a încercat fostul șef al contraspionajului moldovenesc să manipuleze presa românească pentru a fabrica scandaluri (kompromat), având ca scop final tensionarea relațiilor diplomatice dintre Președintele României și Președinta Republicii Moldova. O manevră calculată milimetric pentru a influența alegerile parlamentare de la Chișinău din toamna lui 2025.

Un dosar care cutremură din temelii serviciile de intelligence și scena politică din două state. Ce nu se spune oficial despre acest caz? Ce rol joacă de fapt Belarusul ca „proxy” al Rusiei în inima Europei?

