Justitie

Nu ratați: Anatomia Trădării. Cum a încercat KGB-ul să arunce în aer axa București-Chișinău. Culisele celui mai exploziv dosar DIICOT

Comentează știrea
Nu ratați: Anatomia Trădării. Cum a încercat KGB-ul să arunce în aer axa București-Chișinău. Culisele celui mai exploziv dosar DIICOTSpionaj Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Astăzi, începând cu ora 08.00, exclusiv pe EVZ.ro, vom publica date spectaculoase din ceea ce se poate numi operațiunea de spionaj a deceniului: Anatomia Trădării.

Veți vedea, în detaliu, într-o serie de articole cum Alexandru Bălan, fostul șef al contraspionajului moldovean, transformat într-o cârtiță a KGB-ului din Belarus, a orchestrat o operațiune vastă pe teritoriul României, cu implicații care ajung până la cel mai înalt nivel al statului.

Anatomia Trădării

Vom continua dezvăluirile la ora 12.00, într-un nou episod al podcastului Contrapunct EVZ. Acolo dezbatem cel mai grav incident de securitate din ultimii ani: cazul „Alexandru Bălan”.

Dan Andronic și Mirel Curea îl au ca invitat special pe Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, pentru a diseca detaliile șocante din rechizitoriul DIICOT și a răspunde la întrebările incomode pe care nimeni nu le pune.

Actul normativ pe care îl așteaptă toți românii va fi publicat în Monitorul Oficial. Ce garanții primim
Actul normativ pe care îl așteaptă toți românii va fi publicat în Monitorul Oficial. Ce garanții primim
Piețe europene au fost afectate în mod direct de evenimentele din Iran. Sectorul energetic e singurul care iese în avantaj
Piețe europene au fost afectate în mod direct de evenimentele din Iran. Sectorul energetic e singurul care iese în avantaj

Vom diseca trei teme explozive, extrase direct din documentele anchetatorilor:

Anatomia unei trădări perfecte și rețeaua de la Budapesta

Cum a ajuns un fost director adjunct al SIS Moldova să vândă informații ofițerilor KGB Belarus?

Vorbim despre întâlnirile conspirative din Ungaria, plățile în cash „albite” la zeci de case de schimb valutar pentru a șterge urmele, pungi „Faraday” pentru blocarea semnalelor și tactici clasice de spionaj adaptate erei digitale, precum „comunicarea prin draft”.

Secretele României, expuse la taraba agenților străini

Analizăm impactul devastator al scurgerilor de informații.

Documente „Strict Secrete” ale SIE și SRI au ajuns pe mâinile Minskului și, implicit, ale Moscovei. Poate cea mai gravă lovitură: demascarea identităților unor ofițeri și colaboratori SRI (celebrul fișier „mutre”).

Cât de mare este breșa de securitate și cum au putut fi compromise aceste documente critice?

Operațiunea „Les”: Atacul direct la Nicușor Dan și Maia Sandu

Dezvăluim planul ingenios de război hibrid, orchestrat de la Bălan. Discutăm despre cum a încercat fostul șef al contraspionajului moldovenesc să manipuleze presa românească pentru a fabrica scandaluri (kompromat), având ca scop final tensionarea relațiilor diplomatice dintre Președintele României și Președinta Republicii Moldova. O manevră calculată milimetric pentru a influența alegerile parlamentare de la Chișinău din toamna lui 2025.

Un dosar care cutremură din temelii serviciile de intelligence și scena politică din două state. Ce nu se spune oficial despre acest caz? Ce rol joacă de fapt Belarusul ca „proxy” al Rusiei în inima Europei?

Nu ratați o analiză de culise, fără menajamente! Ne vedem astăzi, ora 12.00, în direct, la Contrapunct EVZ, pe canalul de YouTube HAI România și pe pagina de Facebook evz.ro.

2
Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:20 - Se circulă cu dificultate pe mai multe drumuri din țară. Vizibilitate scăzută din cauza ceții
08:12 - Anatomia trădării (I). Cum a orchestrat Alexandru Bălan, fostul șef al contraspionajului moldovean, o vastă operațiun...
08:01 - De ce să alegem Waze sau Google Maps. Una dintre aplicații consumă cu până la 30% mai multă baterie
07:55 - Casă distrusă de o explozie în Sectorul 6. O persoană a fost găsită moartă sub dărâmături
07:49 - Cine este Cristina Chiriac de la DNA Iași, propusă pentru funcția de procuror general al României
07:42 - Un nou val de atacuri asupra Teheranului, anunțat de armata israeliană

HAI România!

Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cumperi arme”
Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...

Proiecte speciale