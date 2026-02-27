Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, trimis în judecată în România pentru tentativă de trădare

Republica Moldova. Fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, a fost trimis în judecată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), fiind acuzat de tentativă de trădare. Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București, unde urmează să fie examinat în fond.

Potrivit procurorilor români, Bălan, care deține dublă cetățenie, moldovenească și română este încarcerat de aproape șase luni în România și este acuzat că ar fi încercat să transmită informații clasificate drept secrete de stat ale României către structuri ale KGB.

Conform informațiilor oficiale, Alexandru Bălan a fost reținut pe 8 septembrie 2025, la Timișoara, și ulterior pus sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în formă continuată.

DIICOT susține că fostul adjunct al SIS ar fi fost implicat, începând cu anul 2024, în activități de divulgare neautorizată a unor informații clasificate, în contextul în care anterior a deținut funcții de conducere în cadrul serviciului de informații al Republicii Moldova. Ancheta vizează perioada 2024–2025, timp în care Bălan ar fi desfășurat acțiuni considerate de autorități drept atentate la securitatea națională a României.

Anchetatorii români susțin că, în perioada menționată, Alexandru Bălan ar fi avut cel puțin două întâlniri la Budapesta cu ofițeri ai KGB din Belarus. Potrivit suspiciunilor formulate de procurori, aceste întrevederi ar fi vizat atât transmiterea de instrucțiuni, cât și efectuarea unor plăți pentru servicii prestate.

Detaliile privind natura exactă a informațiilor care ar fi fost vizate nu au fost făcute publice, având în vedere caracterul clasificat al dosarului. Totuși, autoritățile române au precizat că este vorba despre informații sensibile, a căror divulgare ar fi putut afecta interesele de securitate ale statului român.

Acțiunea a fost realizată cu implicarea Serviciului Român de Informații, sub egida EUROJUST, în cooperare cu servicii de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria. În etapa finală a investigației, autoritățile române au beneficiat și de sprijinul SIS din Republica Moldova.

Cooperarea transfrontalieră sugerează complexitatea cazului și dimensiunea internațională a presupusei activități de spionaj. Sursele judiciare indică faptul că investigația a implicat monitorizări, schimburi de informații și coordonare între mai multe state membre ale Uniunii Europene.

Alexandru Bălan a absolvit în anul 2000 Academia de Studii Economice din Chișinău, după care a fost angajat în cadrul SIS. De-a lungul carierei sale, a deținut mai multe funcții importante în structura instituției, inclusiv cea de șef al contrainformațiilor.

În anul 2016, acesta a fost avansat în funcția de director adjunct al SIS, poziție din care a avut acces la informații clasificate și la mecanismele interne de securitate națională ale Republicii Moldova. Funcția de șef al contrainformațiilor îl plasa, de asemenea, în centrul activităților de prevenire și combatere a spionajului și a amenințărilor externe.

Presa de la Chișinău a relatat anterior că Alexandru Bălan ar fi fost implicat în reprimarea protestelor anticomuniste din aprilie 2009. De asemenea, numele său a fost asociat cu dosarul privind evadarea bloggerului rus Eduard Baghirov din Republica Moldova, în perioada în care acesta se afla în arest la domiciliu, fiind cercetat pentru organizarea protestelor din 7 aprilie 2009.

Aceste episoade au generat controverse publice la vremea respectivă, însă până în prezent nu au existat condamnări definitive care să-l vizeze pe Bălan în aceste cauze.

Prin trimiterea dosarului la Curtea de Apel București, cauza intră în faza de judecată. Instanța urmează să examineze probele administrate de DIICOT și să decidă dacă acuzațiile de tentativă de trădare se confirmă.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, Alexandru Bălan beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legislației în vigoare.