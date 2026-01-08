Fostul șef adjunct al SIS Moldova, Alexandru Bălan, rămâne în arest preventiv. Decizie definitivă a Înaltei Curți

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins astăzi, 8 ianuarie 2026, contestația formulată de Alexandru Bălan, fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, menținând astfel starea de arest preventiv a acestuia.

Decizia magistraților bucureșteni este definitivă, punând capăt, pentru moment, încercărilor inculpatului de a dobândi libertatea sau o măsură mai blândă, precum arestul la domiciliu.

În dosarul înregistrat sub numărul 7931/2/2025, completul de judecată al ÎCCJ a analizat contestația depusă de Bălan împotriva unei încheieri anterioare a Curții de Apel București. Soluția pronunțată joi a fost una fără echivoc: „Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Balan Alexandru”.

Prin această hotărâre, judecătorii instanței supreme au confirmat legalitatea și temeinicia deciziei luate inițial de Secția I Penală a Curții de Apel București în data de 23 decembrie 2025.

La acel moment, Curtea de Apel hotărâse că probele și contextul dosarului impun privarea de libertate a fostului oficial moldovean pe durata desfășurării cercetărilor.

Alexandru Bălan este o figură cu o greutate considerabilă în peisajul instituțiilor de forță din Republica Moldova. Ocupând anterior funcția de șef adjunct al SIS, acesta a avut acces la informații clasificate și a coordonat operațiuni de securitate națională peste Prut.

Dosarul instrumentat de DIICOT se concentrează pe acuzații grave de spionaj și subminarea securității naționale prin transmiterea de informații clasificate. Fostul oficial de rang înalt din Republica Moldova este suspectat că, începând cu anul 2024, a intrat în contact cu ofițeri KGB din Belarus, care activau sub acoperire diplomatică în Cehia.

Procurorii susțin că Bălan a participat la întâlniri clandestine în Budapesta și Praga pentru a livra secrete de stat, în special date sensibile despre proiecte ofensive rusești, la care ar fi avut acces prin prisma cooperării sale anterioare cu serviciile de informații din România.

Anchetatorii au documentat utilizarea unor tehnici de tip „spycraft” pentru a evita supravegherea, inclusiv închirierea de apartamente prin platforma Airbnb sub identități alterate și folosirea rețelelor Wi-Fi publice.

În timpul misiunilor sale din Ungaria, Bălan ar fi petrecut perioade lungi de timp (peste 11 ore într-o singură sesiune) în prezența ofițerilor de legătură belaruși. Pentru a detecta eventuale echipe de filaj, acesta folosea manevre de contrafilaj, cum ar fi vizitarea succesivă a numeroase case de schimb valutar pentru a monitoriza mișcările de pe stradă în timp ce efectua tranzacții financiare.

Inculpatul neagă orice legătură cu agenții KGB identificați și susține că nu a trădat interesele statului român, în ciuda probatoriului prezentat.

Pe lângă menținerea măsurii arestului, instanța a stabilit și obligații financiare pentru contestator. Potrivit minutei ședinței, Alexandru Bălan a fost obligat la plata sumei de 300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. De asemenea, instanța a stabilit un onorariu parțial în cuantum de 100 de lei pentru apărătorul desemnat din oficiu, sumă care va fi suportată din fondurile Ministerului Justiției.

Această soluție marchează un moment critic în parcursul juridic al fostului adjunct SIS. Fiind o decizie definitivă, Bălan va rămâne în arest până la următoarea verificare periodică a măsurii preventive, care va avea loc, conform legii, în fața instanței de fond.

Procesul va continua la Curtea de Apel București, unde procurorii vor trebui să prezinte rechizitoriul sau să solicite prelungirea arestului în funcție de evoluția cercetărilor. Având în vedere profilul inculpatului și experiența sa în serviciile de informații, cazul rămâne unul dintre cele mai monitorizate dosare de cooperare judiciară sau de criminalitate transfrontalieră din acest an.