„Puci administrativ” la vârful CCR? Nicușor Dan confirmă legalitatea cererii celor 4 judecători

Recentul blocaj de la Curtea Constituțională a României (CCR) capătă valențe noi după ce Nicușor Dan a intervenit în spațiul public cu o precizare care dărâmă retorica propagandistică a ultimelor zile, consideră avocatul Toni Neacșu.

Într-o conferință de presă care a surprins mulți observatori, Nicușor Dan a confirmat un adevăr juridic elementar: cei patru judecători care au solicitat amânarea pronunțării au acționat în deplină conformitate cu legea.

„Sunt patru magistrați care au cerut o amânare și legea le dă dreptul acum. Eu nu vreau să punem foarte multă patimă, pentru că patima naște ură și ura nu e bună în societate. Evident că este un conflict social. Și în acest conflict social fiecare din părți încearcă să folosească metode care le sunt la îndemână și care sunt legale, cum ar fi un litigiu în instanță. Adică e normalitatea”, a fost răspunsul președintelui.

Dincolo de jocurile politice, analiza avocatului Toni Neacșu scoate la iveală o realitate juridică îngrijorătoare: ceea ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise ale CCR ar putea fi calificat drept un „abuz administrativ” fără precedent în ultimii 30 de ani.

Nicușor Dan a oferit un răspuns simplu și corect din punct de vedere legal, demontând acuzațiile conform cărora minoritatea de 4 judecători ar fi încercat să blocheze activitatea Curții. Această recunoaștere are un efect de bumerang asupra conducerii CCR.

Dacă solicitarea celor 4 judecători era legitimă, atunci decizia președintelui CCR de a refuza amânarea pronunțării și de a opta pentru o „continuare a deliberărilor” apare ca o încălcare flagrantă a normelor procedurale.

Practic, prin poziția sa, Nicușor Dan denunță implicit un mod de lucru discreționar la vârful celei mai importante instituții judiciare a țării.

Pentru publicul larg, diferența dintre cei doi termeni poate părea minoră, însă în dreptul constituțional, aceasta este colosală. Avocatul Toni Neacșu explică plastic situația, comparând „continuarea deliberărilor” cu un conclav papal:

Deliberarea: Este etapa în care judecătorii stau împreună într-o cameră pentru a ajunge la o soluție.

Amânarea pronunțării: Este consecința legală atunci când nu s-a ajuns la un consens în ziua stabilită.

A înscrie în documentele oficiale că deliberările continuă până pe 16 ianuarie 2026 înseamnă, teoretic, că cei 9 judecători ar trebui să rămână închiși împreună, fără întrerupere, timp de mai bine de două săptămâni. Această „monstruozitate juridică” nu doar că forțează limitele logicii, dar transformă procedura legală într-o absurditate demnă de Cartea Recordurilor.

Miezul problemei rezidă în legislația care guvernează funcționarea Curții. Atât Art. 58 alin. 3 din Legea 47/1992, cât și Art. 17 alin. 2 din Regulamentul CCR, stipulează clar: Atunci când cel puțin 4 judecători solicită amânarea pronunțării, aceasta se dispune de drept.

Acest lucru înseamnă că amânarea nu se supune la vot, iar motivele invocate de judecători nu pot fi cenzurate. Președintele Curții Constituționale are obligația administrativă de a lua act de această solicitare și de a fixa un nou termen.

Nerespectarea acestui mecanism de protecție a minorității este motivul pentru care specialiștii în drept, precum Toni Neacșu, vorbesc despre un „puci administrativ”. Această regulă a fost creată tocmai pentru a asigura loialitatea colegială și pentru a proteja judecătorii de presiuni externe sau de linșaj mediatic.

Un alt aspect grav semnalat este scurgerea de informații către presă și ONG-uri privind identitatea judecătorilor care au cerut amânarea. În mod normal, secretul deliberării este sacru. Expunerea acestor judecători în „malaxorul de defăimare” și sugerarea unor afilieri politice reprezintă o strategie de intimidare care vulnerabilizează independența Curții.

Respectarea legii ar fi însemnat un simplu comunicat de amânare a pronunțării, fără explicații suplimentare și fără expunerea publică a opiniilor individuale înainte de decizia finală. Încălcarea acestor cutume vechi de trei decenii creează un precedent periculos pentru democrația din România.