Potra, o nouă încercare de a scăpa de arestul preventiv. Șeful mercenarilor se va întâlni în instanță cu Georgescu

Horațiu Potra, liderul grupării de mercenari, încearcă să scape de arestul preventiv și va apărea în fața judecătorilor Curții de Apel București (CAB). În instanță, apropiatul lui Călin Georgescu ar urma să susțină că revenirea sa în țară demonstrează lipsa intenției de a se sustrage de la răspunderea penală.

De asemenea, Potra ar urma să susțină că măsura arestului este disproporționată și că el, împreună cu fiul și nepotul său, sunt singurii inculpați din dosarul tentativei de lovitură de stat care rămân în închisoare.

Totodată, acesta va argumenta că acceptarea extrădării rapide din Dubai arată disponibilitatea sa de a colabora cu anchetatorii, potrivit Antena 3 CNN.

De la aducerea sa în România, acum aproape două luni, toate solicitările lui de înlocuire a arestului preventiv au fost respinse, inclusiv contestația față de mandatul emis anterior în lipsă.

Apărarea se pregătește ca, în cazul menținerii arestului, să ducă dosarul la Înalta Curte de Casație și Justiție și să solicite fie arest la domiciliu, fie control judiciar, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri similare.

Următorul termen în dosar este programat pentru 26 ianuarie, când Potra va fi judecat împreună cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și alți 20 de inculpați. Instanța urmează să decidă validarea rechizitoriului și intrarea dosarului în faza de judecată.

Pe 16 decembrie 2025, Patricia Potra, nepoata lui Horațiu Potra, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Decizia a fost luată de Judecătoria Cluj-Napoca, la propunerea Parchetului, și este valabilă până pe 14 ianuarie 2026.

Patricia Potra a fost acuzată că, în calitate de administrator al unei firme de consultanță, ar fi înșelat zeci de persoane, promițându-le acces la fonduri europene în schimbul unor avansuri importante. Potrivit anchetatorilor, dosarele nu au fost niciodată depuse, iar după primirea banilor, clienții nu au mai putut lua legătura cu societatea.