Călin Georgescu, îndemn pentru români după tragedia din Elveția: Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi

Călin Georgescu, îndemn pentru români după tragedia din Elveția: Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis un mesaj emoționant după incendiul devastator de la Crans-Montana, Elveția, soldată cu peste 40 de morți și aproximativ 100 de răniți. Într-o postare pe Facebook, el a subliniat că această tragedie reprezintă „o amintire dureroasă a fragilității vieții”.

Călin Georgescu, mesaj legat de carnagiul din Elveția

„În spatele acestei suferințe sunt oameni, lacrimi, familii îndoliate — semeni de-ai noștri, frați în durere. Ca părinți și creștini, ne îndreptăm și noi gândurile și rugăciunea către Dumnezeu pentru toți cei afectați de acest eveniment dramatic. Condoleanțe”, a mai spus el.

La finalul mesajului, Georgescu a adăugat că „dincolo de granițe, suntem chemați la omenie și respect pentru viața umană”, îndemnând la rugăciune pentru victimele tragediei.

„În astfel de momente, dincolo de orice diferențe, dincolo de locuri și de granițe, suntem chemați la omenie și respect pentru viața umană: să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi și pentru alinarea celor care suferă. Dumnezeu să-i ierte și să le odihnească sufletele în Bucuria Veșniciei Sale!”, a scris Georgescu pe Facebook.

Elvetia-Crans-Montana

Elvetia-Crans-Montana. Sursa foto: Facebook/ Călin Georgescu

O noapte de coșmar

Tragedia s-a petrecut în noaptea de Revelion, când un incendiu violent a izbucnit într-un bar din Crans-Montana, stațiune de schi de lux situată în Alpii elvețieni. Incidentul s-a soldat cu zeci de victime și peste o sută de răniți, potrivit autorităților locale.

Explozia a avut loc în jurul orei 1:30, ora locală (12:30 GMT), în subsolul clădirii „Le Constellation”, un loc foarte frecventat situat în centrul orașului. În imaginile distribuite pe internet, flăcările uriașe par să se răspândească rapid peste tavanul barului.

După incendiul devastator din barul „Le Constellation” din stațiunea Crans-Montana, rețelele sociale au devenit principalele puncte de informare și căutare pentru familiile victimelor. Aparținătorii celor dispăruți așteaptă vești despre cei dragi și speră să afle dacă mai sunt în viață. Tragedia este considerată una dintre cele mai grave din istoria recentă a Elveției și a șocat Europa.

Tinerii dispăruți în urma incendiului din Elveția, căutați de părinții disperați

În lipsa unor informații oficiale, rudele victimelor au apelat la Instagram pentru a găsi răspunsuri. Pe platforma online a fost creat contul „Crans-Montana Avis de Recherche”, destinat colectării de fotografii și detalii despre persoanele dispărute.

