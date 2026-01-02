A fost obținută imaginea care a surprins începutul dezastrului din Elveția, în stațiunea Crans-Montana

O imagine realizată în noaptea de Revelion în barul Le Constellation, din stațiunea elvețiană Crans-Montana, arată momentul în care a izbucnit incendiul devastator care a schimbat o noapte de sărbătoare în unul dintre cele mai grave accidente din Elveția recentă. Imaginea a fost transmisă postului francez BFMTV și preluată de mai multe publicații internaționale.

Fotografia surprinde flăcările apărând la nivelul tavanului localului, unde spuma poliuretanică aplicată pentru izolare și acustică pare să se fi aprins la contactul cu sursa de foc. În prim-plan apar clienți ridicând sticle de șampanie în care sunt fixate lumânări de tip artificii, iar în fundal se vede o femeie așezată pe umerii unui bărbat, într-una dintre ultimele scene înainte ca totul să degenereze.

Autoritățile elvețiene nu au comunicat încă o cauză oficială pentru incendiul izbucnit în club, dar declarațiile martorilor sugerează că lumânările cu artificii, ridicate spre tavan de persoane din local, ar fi putut atinge materialele inflamabile de pe tavan și declanșa focul.

Incidentul s-a petrecut în zorii zilei de 1 ianuarie, în jurul orei 1:30, când barul Le Constellation era plin cu sute de persoane care sărbătoreau trecerea în 2026. Până în prezent autoritățile locale au confirmat aproximativ 40 de decese și peste 115 răniți, mulți dintre aceștia în stare gravă.

Cifrele rămân provizorii și s-ar putea modifica pe măsură ce continuă identificarea victimelor și evaluarea răniților. Ancheta este în curs și nu exclude nicio ipoteză, însă poliția a exclus momentan posibilitatea unui atentat sau a unei acțiuni deliberate. SWI

Scena din fotografie s-a dovedit cutremurătoare pentru victimele supraviețuitoare și rudele celor decedați. Prin prisma modului în care se propagă rapid focul într-un spațiu închis cu materiale inflamabile pe tavan, specialiștii au pus sub semnul întrebării respectarea normelor de securitate la incendiu și controlul asupra elementelor pirotehnice folosite în interior.