Primele naționalități confirmate după incendiul din Elveția. Bilanțul victimelor continuă să crească

Autoritățile elvețiene au făcut publice primele informații despre naționalitățile victimelor implicate în incendiul de proporții din stațiunea Crans-Montana. Anunțul a fost făcut de șeful poliției din cantonul Valais, Frédéric Gisler, înaintea conferinței oficiale, informațiile fiind citate de Sky News. Tragedia s-a soldat cu peste 47 de morți și 119 răniți, iar procedura de identificare rămâne extrem de dificilă.

Potrivit lui Frédéric Gisler, din cele 119 persoane rănite, 113 au fost deja identificate. Lista naționalităților confirmate până acum este una diversă și arată amploarea dezastrului.

Au fost înregistrați 71 cetățeni elvețieni, 14 francezi, 11 italieni, patru sârbi, un bosniac, un belgian și un portughez, numărul lor fiind raportat de autorități în funcție de datele furnizate de spitale și de familii.

Procesul rămâne deschis, pe măsură ce apar noi informații.

Poliția a subliniat că în cazul victimelor decedate procedura este mult mai complicată, din cauza condițiilor în care s-a desfășurat incendiul. Examinările medico-legale și verificările oficiale sunt în curs și pot dura o perioadă îndelungată.

În paralel, autoritățile elvețiene colaborează cu mai multe state, inclusiv Franța, Belgia, Polonia, România, Portugalia, Congo, Serbia, Turcia și Filipine, pentru clarificarea identității persoanelor afectate.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri că menține legătura cu familia unui cetățean român considerat dispărut după tragedia din Elveția, iar reprezentanții consulari se ocupă de oferirea asistenței necesare

„În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, în stațiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial.

Totodată, România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene. Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situația cu prioritate”, a transmis MAE.

Incendiul de la Crans-Montana este considerat unul dintre cele mai dramatice evenimente din Elveția ultimilor ani. Bilanțul victimelor continuă să fie actualizat pe măsură ce avansează procedurile, iar ancheta privind cauzele focarului este în plină desfășurare.