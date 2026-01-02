Victor Ponta reacționează dur după tragedia din Elveția și compară incidentul cu Colectiv: „Nu va cere nimeni demisia Guvernului”

Fostul premier al României, Victor Ponta, a publicat un mesaj acid pe rețelele sociale după incendiul devastator de Revelion din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde zeci de persoane și-au pierdut viața într-un club de noapte. Incidentul tragic a fost comparat de Ponta cu incendiul de la Colectiv din România, dar fostul lider PSD a subliniat că reacțiile politice între cele două cazuri sunt profund diferite.

Tragedia din Elveția a fost amplu mediatizată, iar bilanțul negru încă se conturează, cifrele oficiale vorbind despre cel puțin 47 de morți și aproximativ 100 de răniți în stare gravă după incendiul de la barul Le Constellation. Autoritățile avertizează că numărul deceselor ar putea crește pe măsură ce continuă operațiunile de identificare și evaluare a victimelor.

Mesajul publicat de Victor Ponta reprezintă o critică fără menajamente la adresa clasei politice din România. El îi numește pe președintele Klaus Iohannis, pe fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu și pe partidul USR într-un mod dur, acuzându-i de instrumentalizarea politică a tragediilor.

„Condoleanțe și solidaritate pentru toate victimele și familiile acestora. O tragedie cumplită, un moment în care trebuie să ne rugăm pentru sufletele celor care suferă.”

Apoi adaugă: „Sunt convins că Elveția este o țară cu o cultură și o civilizație atât de dezvoltate, încât niciun ticălos nu își va permite să folosească o asemenea tragedie în scop politic; niciun om fără scrupule (ca Iohannis) nu va cere demisia Guvernului; niciun om fără rușine (ca Vlad Voiculescu) nu va face filme de promovare politică; niciun partid politic fără Dumnezeu (ca USR) nu se va urca pe cadavre pentru a ajunge la Putere; niciun ONG de trădători nu va profita de nenorocire.”

Victor Ponta face o comparație între actualul eveniment din Elveția și situația de la Colectiv, din București. Fostul premier susține că, spre deosebire de România, unde tragedia de la Colectiv a fost urmată de presiuni politice puternice asupra instituțiilor și liderilor de atunci, în Elveția nu se va repeta un astfel de scenariu.

Referirea la Colectiv, tragedia petrecută în 2015 în clubul de noapte din București, este încărcată de semnificații politice profunde. În urma incendiului din Colectiv, care a provocat moartea a peste 60 de persoane și rănirea a zeci de alții, societatea civilă și străzile Capitalei au fost martore la proteste masive împotriva clasei politice și a corupției percepute drept principale cauze ale deficiențelor de control și siguranță în spațiile publice.

Aceste demonstrații, cunoscute ca Protestele din 2015, au culminat cu demisia executivului condus de Victor Ponta, în urma presiunii publice venite din diverse orașe ale țării.

În acele zile, mii de oameni au ieșit în stradă scandând „Corupția ucide” și solicitând demisia premierului, a ministrului de Interne și a primarului Sectorului 4, implicat în eliberarea avizelor pentru club.

Incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana a fost cauzat de o aprindere accidentală într-un local plin, iar materialele inflamabile au favorizat răspândirea rapidă a focului. Autoritățile elvețiene au raportat zeci de morți și zeci de răniți, mulți dintre ei cu arsuri grave, iar operațiunile de salvare și identificare continuă.