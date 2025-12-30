Politica

După controlul judiciar de la Buftea, Călin Georgescu i-a cerut public ajutorul lui Trump

Calin Georgescu. Sursa foto: Captură video
După ce s-a prezentat la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar, Călin Georgescu a lansat acuzații dure la adresa modului în care a fost justificată anularea scrutinului din 6 decembrie 2024, solicitând verificarea unui raport care, susține el, circulă în capitalele occidentale.

Acuzații la adresa lui Nicușor Dan din partea lui Călin Georgescu

Fostul candidat spune că situația nu privește doar cazul său, ci un conflict mai larg între adevăr și manipulare.

„Revoluția adevărului este în plină desfășurare. Întrebarea este dacă suntem în ea sau devenim pradă. Din respect pentru adevăr și pentru libertatea și demnitatea poporului român, transmit următorul mesaj.”

Georgescu afirmă că președintele Nicușor Dan ar promova un document care ar fi stat la baza anulării alegerilor și care ar conține acuzații fără dovezi.

„Am constatat, alături de toată lumea din țara aceasta, că Nicușor Dan se prezintă în cancelariile europene occidentale, printre care unele dintre ele au fost implicate în anularea votului popular, cu un raport care pretinde că justifică decizia anulării alegerilor din data de 6 decembrie 2024 și conține acuzații fără probe la adresa mea”, a afirmat Georgescu.

Nicușor Dan

Nicușor Dan / sursa foto: Facebook

Călin Georgescu cere arbitraj internațional pentru anularea alegerilor

El cere ca documentul să fie transmis integral către două state pe care le consideră capabile să ofere o analiză independentă.

„În această situație, astăzi, 30 decembrie 2025, somez public ca raportul invocat să fie transmis integral, către două state capabile să-i verifice conținutul într-un mod independent.

Unu, către Casa Albă, în atenția președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și vicepreședintelui Statelor Unite ale Americii, JD Vance. Și doi, către statul Israel, în atenția primului ministru, Benjamin Netanyahu”, a spus el.

Motivația solicitării

Georgescu explică de ce a ales exact aceste două țări, invocând resursele lor tehnice și contextul acuzațiilor care i s-au adus.

„Ambele state dispun de toate mijloacele necesare pentru a verifica exactitatea afirmațiilor și materialelor prezentate în raport. În plus, statul Israel, în contextul acuzațiilor publice de antisemitism, legionarism, fabricate mie de către puterea ilegitimă de la București, nu poate fi considerat partener.

De asemenea, aceste autorități au o expertiză tehnică de referință la nivel internațional, care poate verifica această eventuală ingerință în spațiul digital atribuită prezumtiv Federației Ruse.”

Tot el consideră suspect faptul că documentul nu a ajuns deja în aceste direcții: „Și cu atât mai mulți, cu atât mai relevant este faptul că acest raport nu a fost trimis din proprie inițiativă tocmai către aceste două state.”

Călin Georgescu susține că este pregătit să își asume consecințele

Călin Georgescu spune că este dispus să accepte orice urmări, dacă evaluarea independentă îi va confirma vinovăția.

„În privința mea, declar public, la rândul meu, că dacă această verificare independentă confirmă raportul, eu îmi asum integral toate consecințele legale care derivă din acesta”, a adăugat Georgescu.

Proiecte speciale