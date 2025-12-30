Donald Trump va primi premiul israelian pentru pace. Distincția se acorda exclusiv cetățenilor israelieni

Benjamin Netanyahu a anunțat că președintele SUA, Donald Trump, va primi, în 2026, o distincție importantă pentru pace, tradițional rezervată până acum cetățenilor israelieni.

Aflat în Florida, la o conferință de presă susținută alături de președintele american, Benjamin Netanyahu a declarat că israelienii recunosc rolul avut de Trump în sprijinirea statului israelian în confruntarea cu Hamas.

Israelienii „apreciază ceea ce aţi făcut pentru a ajuta Israelul şi pentru a susţine lupta noastră” împotriva Hamas în Gaza, a declarat premierul israelian adresându-i-se şefului Casei Albe.

Prin acordarea acestei distincții – considerată cea mai înaltă onoare civilă – liderul israelian rupe o tradiție de câteva decenii, întrucât premiul era atribuit, până acum, exclusiv unor personalități din Israel.

Vizibil mulțumit de recunoaștere, Donald Trump a transmis că nu se aștepta la un asemenea gest și că ia în calcul participarea la ceremonia oficială.

Preşedintele american, vizibil încântat, s-a declarat „foarte surprins” şi „emoţionat” să primească acest premiu, sugerând că ar putea merge în Israel pentru ceremonie, care se ţine tradiţional în ajunul sărbătorii naţionale. Trump se prezintă drept unul dintre principalii arhitecți ai unui plan de pace pentru Gaza, teritoriu afectat de peste doi ani de războiul declanșat de atacul Hamas din 7 octombrie și de ofensiva israeliană.

Republicanul afirmă că a contribuit decisiv la oprirea mai multor conflicte internaționale și consideră că eforturile sale ar trebui recunoscute la cel mai înalt nivel.

Liderul de la Casa Albă a primit deja, la începutul lunii decembrie, o distincție pentru pace din partea FIFA, acordată în timpul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, la Washington.

