Teroriștii Hamas, amenințări înaintea discuțiilor Trump-Netanyahu despre Gaza

Aripa armată a grupării teroriste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, a reafirmat că gruparea „nu va renunţa” la arme, înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu în Statele Unite, destinată discuțiilor despre viitorul Fâșiei Gaza, potrivit AFP.

Brigăzile Ezzedin al-Qassam au confirmat totodată moartea purtătorului lor de cuvânt, Abu Obeida, anunțată anterior de Israel în vară.

„Poporul nostru se apără şi nu va renunţa la armele sale atât timp cât va dura ocupaţia, nu se va preda, chiar dacă va trebui să lupte cu mâna goală”, a declarat succesorul lui Abu Obeida, care și-a luat același nume de război, într-o înregistrare video difuzată pe Telegram.

Declarațiile au fost făcute cu câteva ore înaintea întâlnirii dintre premierul israelian Benjamin Netanyahu și Donald Trump, la Mar-a-Lago, Florida. Washingtonul și mediatorii regionali încearcă să accelereze ritmul și să lanseze a doua fază a unui armistițiu fragil în vigoare din octombrie între Israel și Hamas în Fâșia Gaza.

În centrul discuțiilor se află dezarmarea grupării teroriste Hamas, idee respinsă de grupare, care a propus recent „o înghețare sau o depozitare a armamentului” și a dat vina pe Israel.

„Cerem tuturor părților vizate să acţioneze în favoarea dezarmării armamentului ucigaș al ocupației, care a fost și continuă să fie folosit în exterminarea poporului nostru”, a declarat noul Abu Obeida.

În mesajul video, Brigăzile Ezzedin al-Qassam și-au exprimat respectul față de „marele comandant martir Abu Obeida”. Israelul a anunțat că l-a ucis pe 30 august, în Fâșia Gaza, într-un atac al armatei, însă Hamas nu a confirmat atunci decesul.

Abu Obeida, purtător de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam din 2002, pe numele său real Houdhayfa Samir al-Kahlout, a devenit o figură centrală în conflict, fiind așteptat să ofere declarații oficiale despre operațiuni, schimburi de ostatici și deținuți palestinieni. Născut la 11 februarie 1985 în Tabăra de Refugiați Jabalia, a intrat în Hamas de la o vârstă fragedă și a urcat treptat în ierarhie, ajungând purtător de cuvânt unic, difuzând mesaje video cu fața acoperită și purtând keffieh roșu.

El a fost ținta mai multor tentative israeliene de asasinat. „Timp de mulți ani, doar un cerc foarte restrâns de lideri ai Hamas îi cunoștea adevărata identitate”, a declarat un oficial Hamas pentru AFP.

Israelul a decimat o parte a conducerii Hamas în cei doi ani de război în Fâșia Gaza, după atacul grupării în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023. Succesorul lui Abu Obeida a apărut mascat în videoclip, purtând stilul caracteristic al fostului purtător de cuvânt, și a anunțat moartea altor patru comandanți Hamas, uciși în operațiuni militare israeliene.