Donald Trump, distins cu Premiul FIFA pentru Pace la ceremonia tragerii la sorți a Cupei Mondiale

La ceremonia de vineri dedicată tragerii la sorți a Cupei Mondiale, președintele SUA, Donald Trump, a fost recompensat cu Premiul FIFA pentru Pace, o distincție aflată la prima sa ediție și menită să recunoască personalitățile care contribuie la promovarea păcii la nivel global. În cadrul evenimentului, Donald Trump a primit trofeul, o medalie și un certificat înmânate de președintele FIFA, Gianni Infantino, „în semn de recunoştinţă pentru acţiunile sale de a promova pacea în lume”, potrivit The Guardian.

În timp ce îi înmâna medalia, Gianni Infantino i-a adresat președintelui Donald Trump următoarele cuvinte: „Aceasta este medalia ta, o poți purta oriunde vrei”. Acesta a continuat: „Puteţi conta mereu domnule preşedinte pe susţinerea mea, a lumii fotbalului în eforturile pentru pace”.

Infantino a subliniat și că, în opinia sa, Trump ar fi meritat Premiul Nobel pentru Pace datorită implicării sale în medierea unui armistițiu în conflictul dintre Israel și Fâșia Gaza.

Trump, prezent la ceremonie în fața oficialilor FIFA, diplomaților și numeroșilor invitați, a mulțumit pentru distincție, afirmând că a „salvat milioane și milioane de vieți”. El a apreciat performanțele FIFA sub conducerea lui Infantino, remarcând „stabilirea unor noi recorduri la vânzările de bilete” și descriind ediția din 2026 ca fiind „un eveniment cum poate lumea nu a mai văzut”.

„Este cu adevărat una dintre cele mai mari onoruri din viața mea. Am salvat milioane de vieți – în Congo, de exemplu, au murit 10 milioane de oameni, iar numărul victimelor se apropia rapid de 10 milioane. De asemenea, în India și Pakistan, am oprit războaiele chiar înainte ca acestea să înceapă. Gianni a făcut o treabă incredibilă, ai stabilit un nou record în vânzarea biletelor. Este un frumos omagiu adus ție și jocului de fotbal, sau cum îi spunem noi, soccer. Este peste cifrele pe care le credeam posibile”, a spus şi Donald Trump.

Distincția a fost instituită recent, chiar de către Gianni Infantino, fără consultarea prealabilă a celor 37 de membri ai Consiliului FIFA. Trofeul va avea caracter anual și va fi acordat de forul mondial al fotbalului în cadrul unor ceremonii oficiale.

Trump a afirmat în repetate rânduri că, după revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, ar fi reușit să pună capăt unui număr de opt conflicte armate. Apropierea dintre el și Infantino este bine cunoscută, cei doi lideri declarând public relația lor de colaborare; Infantino a fost primit chiar și în Biroul Oval.

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 va fi găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada, în intervalul 11 iunie – 19 iulie. Va fi pentru prima dată când turneul va include 48 de echipe, iar programul competiției se va întinde pe 38 de zile, cu un total de 104 meciuri programate.