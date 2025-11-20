Sport Breaking news

România va juca cu Turcia în primul meci de baraj pentru Capionatul Mondial. Finala, contra Slovaciei sau Kosovo, în deplasare

România va juca cu Turcia în primul meci de baraj pentru Capionatul Mondial. Finala, contra Slovaciei sau Kosovo, în deplasare
Echipa națională a României va evolua contra Turciei, în semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial din 2026 găzduit de SUA, Canada și Mexic. Partida este programată să se dispute anul viitor, la data de 26 martie.

Dacă vom câștiga, vom juca cu câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Întâlnirea este programată la data de 31 martie, iar „tricolorii” vor juca în deplasare.

Ultima prezență a României la un Campionat Mondial, în Franța - 1998

România a fost prezentă ultima dată, la un Campionat Mondial, în 1998, în Franța. A fost ultimul turneu intercontinental al „Generației de Aur”, după cele din 1990 și 1994. „Triolorii” au trecut de o gurpă din care au mai făcut parte Anglia (2-1), Columbia (1-0) și Tunisia (1-1) și au fost eliminați în optimile de finală de reprezentativa Croației, scor 0-1.

Campionatul Mondial de fotbal 2026 FIFA

Campionatul Mondial de fotbal 2026. Sursa foto: FIFA

Celelalte partide din Europa pentru calificarea la CM

Finalele de la baraj:

Turcia/România - Slovacia/Kosovo

Danemarca/Irlanda de Nord - Cehia/Irlanda

Ucraina/Suedia - Polonia/Albania

Italia/Irlanda de Nord - Țara Galilor/Bosnia

Semifinale baraj:

Danemarca - Irlanda de Nord

Turcia - România

Ucraina - Suedia

Italia - Irlanda de Nord

Cehia - Irlanda

Slovacia - Kosovo

Polonia - Albania

Țara Galilor - Bosnia

Urnele valorice au arătat astfel:

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Țintarul barajelor intercontinentale arată astfel: Congo - Noua Caledonie/Jamaica și Irak - Bolivia/Surinam

Ce naționale sunt calificate deja la Campionatul Mondial

CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe): SUA, Canada, Mexic, calificate din oficiu, ca echipe gazdă, Panama, Curacao şi Haiti (6) AFC (Asia): Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită (8) OFC (Oceania): Noua Zeelandă (1) CONMEBOL (America de Sud): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (6) CAF (Africa): Maroc, Tunisia, Algeria, Egipt, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Cote d'Ivoire (9) UEFA (Europa): Anglia, Franţa, Croaţia, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Spania, Scoţia, Austria, Elveţia (12)

