România va juca cu Turcia în primul meci de baraj pentru Capionatul Mondial. Finala, contra Slovaciei sau Kosovo, în deplasare
- Iuliu Vlădescu
- 20 noiembrie 2025, 14:42
Echipa națională a României va evolua contra Turciei, în semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial din 2026 găzduit de SUA, Canada și Mexic. Partida este programată să se dispute anul viitor, la data de 26 martie.
Dacă vom câștiga, vom juca cu câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Întâlnirea este programată la data de 31 martie, iar „tricolorii” vor juca în deplasare.
Ultima prezență a României la un Campionat Mondial, în Franța - 1998
România a fost prezentă ultima dată, la un Campionat Mondial, în 1998, în Franța. A fost ultimul turneu intercontinental al „Generației de Aur”, după cele din 1990 și 1994. „Triolorii” au trecut de o gurpă din care au mai făcut parte Anglia (2-1), Columbia (1-0) și Tunisia (1-1) și au fost eliminați în optimile de finală de reprezentativa Croației, scor 0-1.
Celelalte partide din Europa pentru calificarea la CM
Finalele de la baraj:
Turcia/România - Slovacia/Kosovo
Danemarca/Irlanda de Nord - Cehia/Irlanda
Ucraina/Suedia - Polonia/Albania
Italia/Irlanda de Nord - Țara Galilor/Bosnia
Semifinale baraj:
Danemarca - Irlanda de Nord
Turcia - România
Ucraina - Suedia
Italia - Irlanda de Nord
Cehia - Irlanda
Slovacia - Kosovo
Polonia - Albania
Țara Galilor - Bosnia
Urnele valorice au arătat astfel:
Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia
Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo
Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord
Țintarul barajelor intercontinentale arată astfel: Congo - Noua Caledonie/Jamaica și Irak - Bolivia/Surinam
Ce naționale sunt calificate deja la Campionatul Mondial
CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe): SUA, Canada, Mexic, calificate din oficiu, ca echipe gazdă, Panama, Curacao şi Haiti (6) AFC (Asia): Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită (8) OFC (Oceania): Noua Zeelandă (1) CONMEBOL (America de Sud): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (6) CAF (Africa): Maroc, Tunisia, Algeria, Egipt, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Cote d'Ivoire (9) UEFA (Europa): Anglia, Franţa, Croaţia, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Spania, Scoţia, Austria, Elveţia (12)
