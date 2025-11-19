Premierul Slovaciei cere sprijin militar masiv de la NATO. Flancul estic, în alertă

Slovacia a cerut NATO să întărească capacitățile sale de apărare aeriană pe flancul estic al țării, a declarat premierul slovac Robert Fico după o întâlnire cu secretarul general al alianței, Mark Rutte, potrivit Politico.

Solicitarea survine în contextul în care majoritatea statelor membre NATO și-au majorat investițiile în domeniul apărării, iar Slovacia dorește să decidă propriul ritm și structura cheltuielilor militare.

Premierul Fico a avut discuții la Bratislava cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, unde a subliniat necesitatea consolidării apărării aeriene a Slovaciei.

„În cadrul discuțiilor comune, el a solicitat, de asemenea, secretarului general să întărească apărarea aeriană a Slovaciei”, a transmis biroul guvernamental slovac într-un comunicat publicat după întrevedere, fără a oferi detalii suplimentare.

În cadrul aceleași întâlniri, Fico a apărat dreptul Slovaciei de a-și decide propriul ritm de investiții în apărare în anii următori, în contextul în care majoritatea membrilor NATO au crescut cheltuielile militare.

Guvernul slovac a menținut o poziție rezervată față de politica Uniunii Europene privind sprijinul militar acordat Ucrainei împotriva invaziei ruse din 2022.

Premierul Fico a reiterat că guvernul nu va furniza direct arme letale către Kiev, cu excepția posibilității de contracte comerciale.

Această poziție reflectă politica Slovaciei de a limita implicarea directă în conflict, dar de a permite totuși tranzacții comerciale în domeniul apărării.

În ultimii ani, Slovacia a căutat să-și consolideze capabilitățile de apărare aeriană prin achiziții de sisteme de apărare din Israel și prin cumpărarea de noi avioane de vânătoare F-16.

De asemenea, în septembrie 2025, Slovacia s-a aflat printre statele est-europene membre ale Uniunii Europene care au convenit asupra necesității unui „perete de drone” dotat cu sisteme avansate de detectare.

Cererea Slovaciei de consolidare a apărării aeriene survine într-un context regional tensionat, în care statele din flancul estic al NATO își revizuiesc constant strategiile de securitate în fața amenințărilor din regiune.

Această inițiativă poate fi privită ca parte a eforturilor de a întări apărarea colectivă și de a asigura o reacție rapidă în cazul unei eventuale escaladări a conflictelor.