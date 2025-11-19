International

Premierul Slovaciei cere sprijin militar masiv de la NATO. Flancul estic, în alertă

Comentează știrea
Premierul Slovaciei cere sprijin militar masiv de la NATO. Flancul estic, în alertăRobert Fico. Sursa foto: Captură video Youtbe
Din cuprinsul articolului

Slovacia a cerut NATO să întărească capacitățile sale de apărare aeriană pe flancul estic al țării, a declarat premierul slovac Robert Fico după o întâlnire cu secretarul general al alianței, Mark Rutte, potrivit Politico.

Solicitarea survine în contextul în care majoritatea statelor membre NATO și-au majorat investițiile în domeniul apărării, iar Slovacia dorește să decidă propriul ritm și structura cheltuielilor militare.

Întâlnirea cu NATO și prioritățile Slovaciei

Premierul Fico a avut discuții la Bratislava cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, unde a subliniat necesitatea consolidării apărării aeriene a Slovaciei.

„În cadrul discuțiilor comune, el a solicitat, de asemenea, secretarului general să întărească apărarea aeriană a Slovaciei”, a transmis biroul guvernamental slovac într-un comunicat publicat după întrevedere, fără a oferi detalii suplimentare.

FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv
FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv
Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete
Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete

În cadrul aceleași întâlniri, Fico a apărat dreptul Slovaciei de a-și decide propriul ritm de investiții în apărare în anii următori, în contextul în care majoritatea membrilor NATO au crescut cheltuielile militare.

Poziția Slovaciei privind sprijinul pentru Ucraina

Guvernul slovac a menținut o poziție rezervată față de politica Uniunii Europene privind sprijinul militar acordat Ucrainei împotriva invaziei ruse din 2022.

Premierul Fico a reiterat că guvernul nu va furniza direct arme letale către Kiev, cu excepția posibilității de contracte comerciale.

NATO

NATO. Sursa foto: dreamtime.com

Această poziție reflectă politica Slovaciei de a limita implicarea directă în conflict, dar de a permite totuși tranzacții comerciale în domeniul apărării.

Investiții recente în apărarea aeriană

În ultimii ani, Slovacia a căutat să-și consolideze capabilitățile de apărare aeriană prin achiziții de sisteme de apărare din Israel și prin cumpărarea de noi avioane de vânătoare F-16.

De asemenea, în septembrie 2025, Slovacia s-a aflat printre statele est-europene membre ale Uniunii Europene care au convenit asupra necesității unui „perete de drone” dotat cu sisteme avansate de detectare.

Cererea Slovaciei de consolidare a apărării aeriene survine într-un context regional tensionat, în care statele din flancul estic al NATO își revizuiesc constant strategiile de securitate în fața amenințărilor din regiune.

Această inițiativă poate fi privită ca parte a eforturilor de a întări apărarea colectivă și de a asigura o reacție rapidă în cazul unei eventuale escaladări a conflictelor.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:07 - De la tensiune arterială la lupta cu cancerul. Hidralazina ar putea opri creșterea tumorilor
15:57 - FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv
15:44 - Georgică Cornu și-a făcut o nouă iubită. Marina Almășan e istorie
15:37 - Microsoft lansează programul Agent 365. Noul software va controla şi monitoriza agenţii AI
15:28 - Cum falsifică armata rusă hărțile de pe front. Mărturia unui fost soldat cartograf
15:18 - Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete

HAI România!

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate

Proiecte speciale