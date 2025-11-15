Sport

Croația își câștigă biletele pentru Mondialul 2026. Olanda, aproape calificată, Germania și Slovacia rămân la egalitate

Croația își câștigă biletele pentru Mondialul 2026. Olanda, aproape calificată, Germania și Slovacia rămân la egalitate
Selecționata Croației a obținut vineri seara calificarea directă la Cupa Mondială din 2026, după victoria clară, 3-1, contra Insulelor Feroe. A fost o etapă plină de rezultate importante, cu dueluri care au strâns clasamentele în anumite grupe și le-au clarificat în altele.

Croația întoarce meciul și se califică matematic

Surpriza începutului de meci a venit din partea Insulelor Feroe, care au deschis scorul prin Geza David Turi, în minutul 16. Reacția gazdelor a fost însă promptă: Josko Gvardiol a egalat după doar șapte minute, iar repriza secundă a fost controlată total de croați. Petar Musa (57) și Nikola Vlasic (70) au închis tabela și au asigurat calificarea directă pentru Croația, lider autoritar al Grupei L.

Jucător, Croația

Croația. Sursa foto: Facebook

În celălalt meci al grupei, Muntenegru a câștigat cu 2-1 în Gibraltar, într-un duel în care Risto Radunovic (FCSB) a evoluat în prima repriză. Golurile muntenegrenilor au fost reușite de Vasilije Adzic (33) și Nikola Krstovic (42, penalty).

Olanda, cu un pas la Mondial. Polonia rămâne în așteptare

În Grupa G, Olanda are nevoie doar de o formalitate în ultima etapă după remiza 1-1 cu Polonia. Deși polonezii au deschis scorul prin Jakub Kaminski (43), Memphis Depay a egalat imediat după pauză (47). Cu trei puncte avans și un golaveraj net superior, olandezii sunt practic calificați înaintea duelului cu Lituania.

Tot în această grupă, Malta a produs surpriza serii, câștigând în Finlanda cu 1-0, prin reușita lui Jake Grech (81).

Germania și Slovacia, cursă cap la cap înaintea duelului direct

În Grupa A, Germania și Slovacia continuă parcursul perfect sincronizat, fiecare cu câte 12 puncte după cinci etape. Nemții s-au impus fără emoții, 2-0 în Luxemburg, prin dubla lui Nick Woltemade (49, 69). La gazde, fundașul Vahid Selimovic (FC Hermannstadt) a rămas rezervă.

Slovacia a avut nevoie de un final dramatic pentru a câștiga cu 1-0 în fața Irlandei de Nord. Unicul gol a venit în prelungiri, de la Tomas Bobcek (90+1). Britanicii au rămas și în inferioritate numerică după eliminarea lui Daniel Ballard (90+9).

Rezultatele complete de vineri

Campionatul Mondial 2026

Campionatul Mondial 2026. Sursa foto Wikipedia

Grupa A

Luxemburg – Germania 0-2 A marcat: Nick Woltemade 49, 69.

Slovacia – Irlanda de Nord 1-0 A marcat: Tomas Bobcek 90+1. Cartonaș roșu: Daniel Ballard (Irlanda de Nord) 90+9.

Clasament

Germania – 5 M, 4 V, 0 E, 1 Î, 10-3, 12p

Slovacia – 5 M, 4 V, 0 E, 1 Î, 6-2, 12p

Irlanda de Nord – 5 M, 2 V, 0 E, 3 Î, 6-6, 6p

Luxemburg – 5 M, 0 V, 0 E, 5 Î, 1-12, 0p

Grupa G

Finlanda – Malta 0-1 A marcat: Jake Grech 81.

Polonia – Olanda 1-1 Au marcat: Jakub Kaminski 43, respectiv Memphis Depay 47.

Clasament

Olanda – 7 M, 5 V, 2 E, 0 Î, 23-4, 17p

Polonia – 7 M, 4 V, 2 E, 1 Î, 11-5, 14p

Finlanda – 8 M, 3 V, 1 E, 4 Î, 8-14, 10p

Malta – 7 M, 1 V, 2 E, 4 Î, 2-16, 5p

Lituania – 7 M, 0 V, 3 E, 4 Î, 6-11, 3p

Grupa L

Croația – Feroe 3-1

Au marcat: Gvardiol 23, Musa 57, Vlasic 70 / Geza David Turi 16.

Gibraltar – Muntenegru 1-2

Au marcat: Liam Jessop 20 / Vasilije Adzic 33, Nikola Krstovic 42 (penalty).

Clasament

Croația – 7 M, 6 V, 1 E, 0 Î, 23-2, 19p

Cehia – 7 M, 4 V, 1 E, 2 Î, 12-8, 13p

Feroe – 8 M, 4 V, 0 E, 4 Î, 11-9, 12p

Muntenegru – 7 M, 3 V, 0 E, 4 Î, 6-14, 9p

Gibraltar – 7 M, 0 V, 0 E, 7 Î, 3-22, 0p

Cum se califică echipele la Mondial

Cele 12 câștigătoare ale grupelor preliminare merg direct la Cupa Mondială 2026. Pentru celelalte patru locuri europene rămase, va exista un play-off între cele 12 echipe clasate pe locurile secunde, plus cele mai bine poziționate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor 2024–2025 care nu au reușit calificarea prin preliminarii.

