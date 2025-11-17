Meciurile de baraj, coșmarul naționalei de fotbal a României. Trei ratări care au dus la mari depresii, palmaresul e dezastruos

România are șanse mici de-a juca la Campionatul Mondial găzduit de SUA, Mexic și Canada în 2026. Naționala de fotbal a dată măsura valorii în preliminariile Campionatului Mondial, fiind depășite de principalele adversare: Austria și Bosnia. Cele două echipe își vor disputa, mâine, supremația în grupă. Austriceii joacă acasă, au 18 puncte, ex-iugoslavii au 16.

Deocamdată, situația de pe banca națională este neclară. Mircea Lucescu pare depășit total de situație. Selecționerul nu mai are nervi și luciditate pentru a gestiona jucători, în majoritatea, aflați la un nivel submediocru.

Există o mare certitudine. Pentru că a fost câștigătoare de grupă în Liga Națiunilor, România rămâne în joc. Prima reprezentativă trebuie să treacă de două meciuri de baraj pentru a ajunge la turneul final. Cu posibili adversari în semifinalele play-off: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia (dacă nu ajunge direct la Mondial). Tragerea la sorți e programată pe 20 noiembrie. Cu siguranță, „tricolorii” vor juca în deplasare, la data de 26 martie. Dacă se califică, pe 31 martie vor evolua acasă sau în deplasare, împotriva unui adversar din urnele 2 sau 3 valorice: Țara Galilor, Scoția, Slovacia, Cehia, Irlanda, Albania, Bosnia (dacă nu se califică direct) sua Kosovo.

Istoria meciurilor de baraj e total nefavorabilă naționalei României. Primul mare coșmar s-a consemnat în 2001, atunci când „tricolorii” luptau pentru calificarea la Mondialul din 2002 găzduit de Coreea de Sud și Japonia. Echipa abia fusese preluată de Gică Hagi, proaspăt retras din activitatea de jucător. „Regele” îi luase locul lui Ladislau Boloni, care scârbit de realitatea fotbalului românesc și cu o ofertă consistentă de la Sporting Lisabona a ales să plece în Portugalia.

România a dat peste cel mai ușor adversar posibil, Slovenia. Totul a mers prost și în tur, și în retur. Naționala a jucat foarte bine, a dominat copios 170 din totalul de 180 de minute, a pierdut cu 1-2 la Ljubljana și a remizat în Ghencea, scor 1-1. A fost primul Mondial ratat, după apusul „Generației de Aur”.

A doua mare ratare după un meci de baraj a fost cea a Mondialului găzduit de Brazilia în 2014. România a dat peste un adversar abordabil, Grecia, în toamna anului 2013. Un eșec în deplasare, scor 1-3 și un egal pe teren propriu, 1-1, i-a ținut departe pe „tricolori” de „Țara Cafelei”. Selecționer la acea vreme era Victor Pițurcă.

În anul pandemiei de coronavirus, România a rata calificarea la Euro 2020, disputat un an mai târziu, din cauza restricțiillor sanitare. Oamenii lui Mirel Rădoi au cedat cu 1-2, în Islanda, în semifinalele play-off-ului.