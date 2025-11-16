„Trenul galben fără cai” începea să circule prin subteran în București acum 46 de ani

„Trenul galben fără cai nu-i nici birjă nici tramvai și te duce mai repede ca gândul” este refrenul cântat de Angela Similea. Bucureștiul a intrat în ultimul sfert de veac al secolului XX în selecta familie a orașelor-capitală care aveau Metrou. Dar oare când a apărut ideea de a avea Metrou la București?

Primul care a visat să fie construit și dat în folosință un Metrou în București a fost inginerul Dimitrie Leonida în 1908. Dar atunci România avea o industrie modestă iar automobilele abia apăruseră. Trei decenii mai târziu a fost rândul regelui Carol al II-lea al României (1930-1940) să viseze la Metroul din Capitala României.

Carol al II-lea pusese inginerii la lucru. Ei imaginaseră un „masterplan” de autostrăzi, dar și existența Metroului. El a avut unele planuri privind un fel de Canal Dunăre-Marea Neagră, numai că anul 1938 când multe astfel de planuri s-au inițiat nu fusese cel mai potrivit. O fi fost el anul de vârf al economiei interbelice, dar războiul bătea la ușă și în România nu se prea înghesuia nimeni să investească. Veneau doar imigranții italieni în căutare disperată de locuri de muncă. Așa se face că abia după 1970, la 32 de ani de la momentul 1938, Metroul revine în atenția politicienilor.

Nicolae Ceaușescu se înhămase la numeroase împrumuturi externe atât înainte cât și după ce România primise de la SUA , Clauza Națiunii celei mai favorizate în 1975. El vizitase mai multe capitale europene când a decis că Bucureștiul trebuia să intre în rândul Capitalelor Europei care să dispună de Metrou. Sursa de inspirație inspirație a fost modelul britanic, unul din cele mai vechi din lume. Își dorea ceva spartan și nu spectaculozitatea structurilor de la Metroul din Paris sau de la cel Moscova. Din 1970, au început să fie puse pe hârtie primele schițe, cel care a avut rolul determinant în proiectare și execuție fiind inginerul Octavian Udriște. Bucureștiul se dezvoltase, erau prea mulți oameni care să poată fi transportați cu transportul în comun de suprafață.

La 16 noiembrie 1979, s-a inaugurat primul tronson experimental al Metrolului, situat între stațiile Semănătoarea și Timpuri Noi. Astăzi, ele se numesc Petrache Poenaru și Octavian Udriște. Cele două foste mari uzine mari ale Capitalei erau conectate printr-o line de metrou. Metroul trebuia să transporte acum 46 ani, muncitorii spre casă de la marile platforme industriale și de acasă, spre marile platforme. 16 noiembrie 1979 este data oficială de naștere a actualei companii Metrorex. Treptat, se vor construi până în 1989, patru magistrale, a cincea a fost dată în folosință acum câțiva ani, iar altele sunt în lucru.