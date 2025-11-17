Trăian Băsescu, despre Lukoil: Nu aş vrea să cădem în plasa să luăm noi rafinăria

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, la Digi 24, că România ar trebui să solicite o derogare de la sancțiunile americane impuse companiei Lukoil, avertizând că statul riscă să preia nedorit rafinăria Petrotel, a cărei operare ar costa anual 1,2 miliarde de dolari, dacă nu facilitează vânzarea acesteia către un investitor.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, la Digi 24, că statul român ar trebui să solicite o derogare de la sancțiunile impuse companiei Lukoil, la fel ca Bulgaria și Ungaria. El a avertizat că România riscă să preia în administrare Rafinăria Petrotel, situație pe care o consideră nedorită.

„Rafinăria asta are nevoie de 2,5 milioane de tone pe an ca să funcţioneze continuu. Dacă luăm o navă de 150.000 de tone, luăm nava mea, 150.000 de tone, asta înseamnă că 17 nave trebuie să aducă. Nava mea era navă de un milion de barili”, a declarat Traian Băsescu.

Băsescu a explicat că rafinăria are nevoie de 2,5 milioane de tone de țiței pe an pentru a funcționa și că acest volum ar presupune aducerea a aproximativ 17 nave de tipul celor de 150.000 de tone. El a amintit că, în perioada în care a lucrat în domeniu, administra transportul de țiței pentru această rafinărie și pentru altele.

Traian Băsescu a precizat că, potrivit calculelor sale, România ar trebui să plătească 1,2 miliarde de dolari pe an pentru a menține Rafinăria Petrotel în funcțiune. El a declarat că statul trebuie să facă tot posibilul pentru ca Lukoil să vândă rafinăria și să nu ajungă să o preia.

Fostul președinte a explicat că lipsa țițeiului autohton face ca alimentarea rafinăriei să fie mult mai costisitoare, deoarece materia primă ar trebui adusă din zone precum Ceyhan sau Sidi Kerir. Băsescu a afirmat că aceste condiții ar îngreuna bugetul statului cu cheltuieli imposibil de susținut.

Traian Băsescu a afirmat că stațiile Lukoil din România nu ridică probleme, deoarece sunt operate în locație de gestiune de către diverși privați. El a precizat că acestea funcționează în numele companiei, fără implicații directe pentru stat.

Fostul președinte a atras însă atenția că preluarea rafinăriei ar fi o povară, deoarece procesul de rafinare generează, de regulă, pierderi. Băsescu a subliniat că profitul în acest domeniu se obține în principal din activitățile de distribuție.