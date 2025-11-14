Social

Prețul ouălor crește în Europa. Ce se întâmplă în România

Ouă. Sursa foto iStock
Ce se întâmplă cu prețul ouălelor. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat vineri că instituția urmărește cu atenție evoluția prețurilor pe piața ouălelor, după ce în trecut producătorii au fost sancționați pentru practici anticoncurențiale.

Ce se întâmplă cu prețul ouălelor

„Dacă vă duceți aminte, am mai avut acum câțiva ani, când a fost iarăși o problemă legată de gripa aviară la ferme din Olanda și din Germania. A fost iar o penurie la nivel european și atunci a fost exportul din România către acele piețe și prețurile au crescut.

Bogdan Chirițoiu

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței . Sursa foto Gov.ro

Da, e o piață europeană, dacă cresc prețurile în vestul Europei, or să crească și la noi. Ce monitorizăm noi? Situația să nu avem creșteri speculative de preț”, a explicat Chirițoiu.

Oficialul a reamintit că, la momentul respectiv, au fost aplicate amenzi producătorilor, deoarece existau „dovezi că producătorii de ouă au crescut prețurile comunicând între ei, coordonându-se între ei”.

„Sper că și-au învățat lecția”

El a adăugat că, deși piața este atent supravegheată, există și aspecte pozitive: „Eu sper că ei și-au învățat lecția și nu vor mai face așa ceva. Monitorizăm situația cu atenție. Dar în același timp e bine că exportăm, că de obicei ne plângem că vin alimente străine la noi, că-s importuri mari.

Ouă

Ouă. Sursa foto: Pixabay

Bun, acum mă bucură faptul că avem producători români care au forță și pot să exporte în străinătate, să câștige bani, să aducă bani și în țară.”

România produce 590 de milioane de pui anual

Creșterea producției interne a fost subliniată și de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în cadrul dezbaterii unei moțiuni simple în Camera Deputaților. Oficialul a precizat că România a devenit „cel mai mare producător de ouă din regiune” în 2024 și și-a majorat exporturile de carne de pasăre cu 17%.

„Prin fermele pe care le-am dezvoltat în ultimii doi ani, asigurăm 8,7 milioane de locuri de cazare, ceea ce înseamnă că producția anuală de pui de carne a României a crescut cu 100 de milioane de pui.

Astăzi, România produce 590 de milioane de pui anual, ceea ce ne asigură consumul integral din producția internă și cantități importante pentru export în țări precum Italia, Franța și Marea Britanie”, a mai precizat Barbu.

21:41 - Prețul ouălor crește în Europa. Ce se întâmplă în România
