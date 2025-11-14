Prețul ouălor crește în Europa. Ce se întâmplă în România

Ce se întâmplă cu prețul ouălelor. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat vineri că instituția urmărește cu atenție evoluția prețurilor pe piața ouălelor, după ce în trecut producătorii au fost sancționați pentru practici anticoncurențiale.

„Dacă vă duceți aminte, am mai avut acum câțiva ani, când a fost iarăși o problemă legată de gripa aviară la ferme din Olanda și din Germania. A fost iar o penurie la nivel european și atunci a fost exportul din România către acele piețe și prețurile au crescut. Da, e o piață europeană, dacă cresc prețurile în vestul Europei, or să crească și la noi. Ce monitorizăm noi? Situația să nu avem creșteri speculative de preț”, a explicat Chirițoiu.

Oficialul a reamintit că, la momentul respectiv, au fost aplicate amenzi producătorilor, deoarece existau „dovezi că producătorii de ouă au crescut prețurile comunicând între ei, coordonându-se între ei”.

El a adăugat că, deși piața este atent supravegheată, există și aspecte pozitive: „Eu sper că ei și-au învățat lecția și nu vor mai face așa ceva. Monitorizăm situația cu atenție. Dar în același timp e bine că exportăm, că de obicei ne plângem că vin alimente străine la noi, că-s importuri mari.

Bun, acum mă bucură faptul că avem producători români care au forță și pot să exporte în străinătate, să câștige bani, să aducă bani și în țară.”

Creșterea producției interne a fost subliniată și de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în cadrul dezbaterii unei moțiuni simple în Camera Deputaților. Oficialul a precizat că România a devenit „cel mai mare producător de ouă din regiune” în 2024 și și-a majorat exporturile de carne de pasăre cu 17%.