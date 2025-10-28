Investitorii cer marilor producători de alimente să se extindă dincolo de proteinele animale. Ce vom mânca în viitor

Investitori care gestionează active de 11.500 miliarde de dolari au solicitat marilor companii alimentare și retailerilor să-și extindă oferta de proteine pe bază de plante, pentru a întări lanțurile de aprovizionare și a reduce riscurile legate de securitatea alimentară, potrivit Reuters.

Creșterea dobânzilor globale și perioadele prelungite de temperaturi ridicate au majorat costurile cu furajele, în timp ce evenimente imprevizibile, precum gripa aviară, pot influența prețurile produselor precum ouăle. Acești factori fac ca lanțurile de aprovizionare bazate pe animale să devină tot mai fragile, iar companiile alimentare riscă să piardă sprijinul investitorilor dacă expunerea lor va fi considerată excesivă.

Un grup de 73 de investitori, parte a rețelei „Farm Animal Investment Risk and Return Initiative”, îndeamnă producătorii și retailerii să exploreze oportunitățile de creștere și sănătate oferite de proteinele alternative. Aceștia văd în sursele alternative de proteine o modalitate de a diversifica afacerile și de a spori reziliența lanțurilor de aprovizionare.

Prin intermediul rețelei FAIRR, investitorii au discutat cu 20 de companii, printre care Nestlé, Danone, Kraft Heinz și retailerii Amazon, Carrefour și Walmart, despre importanța diversificării proteinelor. Sophie Kamphuis, consilier senior pentru investiții responsabile la administratorul olandez de active MN, a subliniat că această strategie este esențială nu doar pentru afaceri, ci și pentru reducerea emisiilor de CO₂.

Kamphuis a precizat că investitorii așteaptă de la firme nu doar lansarea de produse pe bază de plante, ci și înlocuirea progresivă a proteinelor animale. Grupul Ahold Delhaize și-a propus ca până în 2030 jumătate din proteinele comercializate în retailul european să fie pe bază de plante, stabilind astfel un model concret pentru alte companii din industrie.

Investițiile private în surse de proteine non-carne, inclusiv fasole, leguminoase, alternative vegetale la produsele animale și metode inovatoare precum cultivarea celulelor, au scăzut la puțin peste un miliard de dolari în 2024, de la un vârf de aproape șapte miliarde de dolari în 2021.

Jo Raven, director de cercetare și inovație corporativă la FAIRR, a explicat că principalele dificultăți în adoptarea înlocuitorilor de carne țin de gust și textură. „Realitatea este că produsele nu au reușit să atingă experiența așteptată de consumatori, iar cei care au încercat o dată și nu le-a plăcut sunt mai greu de convins să încerce din nou”, a declarat Raven.