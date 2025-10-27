Iaurt grecesc sau iaurt românesc? Care este alegerea potrivită

Dacă vrei un mic dejun rapid și ușor de personalizat, iaurtul rămâne un pariu sigur. Dilema apare la raft: să alegi iaurt grecesc sau iaurt obișnuit, românesc? Răspunsul scurt: ambele sunt sănătoase, dar au profiluri nutriționale diferite.

Alegerea iaurtului depinde de obiectivul tău. Vrei mai multă sațietate și proteine, sau un plus de calciu și o textură mai lejeră. Iaurtul grecesc are cu 20–30% mai multe calorii, dar și de două-trei ori mai multe proteine. Iaurtul obișnuit are mai puține calorii și mai mult calciu, dar este mai puțin sățios.

Proteine. Iaurtul grecesc oferă semnificativ mai multe proteine per porție (datorită strecurării zerului). Asta îl face mai sățios și util după antrenament sau în dietele orientate spre menținerea masei musculare.

Calciu. iaurtul obișnuit păstrează mai mult zer și, odată cu el, mai mult calciu — un mic avantaj pentru sănătatea oaselor, mai ales dacă nu consumi multe alte surse de calciu.

Textură și gust: grecescul este mai gros, cremos și ușor mai acrișor; cel românesc e mai fluid și mai blând la gust.

Preț și impact. Iaurtul grecescul necesită mai mult lapte pentru aceeași cantitate de produs finit, așa că e adesea mai scump.

De ce merită: Bogat în proteine → ajută la sațietate, susține recuperarea după efort și menținerea masei musculare. Versatil în bucătărie → textura densă îl face un înlocuitor excelent pentru smântână sau maioneză în sosuri, salate sau topping pentru supe și cartofi copți. Zahăr natural mai mic (la variantele simple) → strecurarea reduce o parte din lactoză, deci zaharurile totale pot fi puțin mai scăzute decât la iaurtul obișnuit cu aceeași grăsime.

La ce să fii atent: Calciu ușor mai mic decât în iaurtul obișnuit (o parte se pierde la strecurare). Prețul e adesea mai ridicat. Atenție la zaharurile adăugate în variantele cu arome: pot urca rapid la 15–20 g/porție. Alege simplu și îndulcește-l tu cu fructe.

De ce merită: Mai mult calciu per porție → mic avantaj pentru sănătatea oaselor și a dinților. Textură lejeră, gust blând → se potrivește perfect în smoothie-uri, granola, chia pudding. De regulă mai accesibil ca preț decât grecescul.

La ce să fii atent: Proteine mai puține → senzația de sațietate poate ține mai puțin. Compensezi adăugând nuci/semințe sau pudră de proteine. Zaharuri adăugate în sortimentele cu arome — citește eticheta și caută „zahăr adăugat: 0 g” sau cât mai puțin.

Vrei mai multă sațietate, adică proteine? Mizează pe iaurt grecesc. Ideal, varianta simplă, 2–5% grăsime pentru gust și absorbția vitaminelor liposolubile.

Ținta ta este aportul de calciu pentru susținerea oaselor? Alege iaurt obișnuit simplu. Completează în dietă cu verdețuri, migdale, sardine, brânzeturi maturate și vitamina D din soare sau suplimente, la nevoie.

Recomandarea Doctorului Zilei: Nu există un „câștigător” universal. Iaurtul grecesc excelează la proteine și sațietate; iaurtul obișnuit, romnesc oferă un strop în plus de calciu, o textură mai lejeră și, adesea, un preț mai prietenos.

Alege în funcție de obiectivul tău din ziua respectivă — și, indiferent de variantă, rămâi la sortimente simple, cu liste de ingrediente scurte. Gustul dulce ia-l din fructe, nu din etichetă.