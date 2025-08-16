Chefirul, element de bază în rutina zilnică: calorii puține și multe vitamine
- Antonia Hendrik
- 16 august 2025, 12:14
Deși apa rămâne esențială pentru hidratare, chefirul a devenit un element de bază în rutina zilnică a tot mai multor persoane datorită beneficiilor sale nutriționale. Considerată cândva o băutură exotică în multe părți ale lumii, chefirul este acum accesibil pe scară largă și consumat frecvent, inclusiv în Statele Unite, unde a cunoscut o creștere semnificativă în popularitate.
Chefirul, băutura fermentată, element de bază în rutina zilnică: calorii puține și multe vitamine
Interesul pentru chefir a crescut în rândul celor care caută opțiuni alimentare funcționale, cu beneficii dovedite pentru sănătate. Mulți au descoperit această băutură la recomandarea specialiștilor în nutriție, care evidențiază profilul său probiotic și versatilitatea în consum.
Inițial disponibil în variante limitate pe rafturile magazinelor, chefirul este astăzi comercializat într-o gamă largă de sortimente, de la rețete simple, neîndulcite, până la variante aromatizate, destinate să atenueze gustul său acrișor caracteristic. A devenit astfel un produs prezent nu doar în meniurile individuale, ci și în alimentația familiilor.
Cum se obține băutura
Chefirul este o băutură fermentată obținută prin adăugarea unor culturi vii — cunoscute sub numele de boabe de chefir — în lapte. Aceste boabe nu sunt cereale, așa cum ar putea sugera denumirea, ci colonii de bacterii și drojdii care transformă laptele într-un lichid cu textură fluidă, gust acrișor și proprietăți probiotice.
Produsul poate fi realizat din diferite tipuri de lapte, inclusiv de vacă, capră sau oaie. Există și o variantă numită „chefir de apă”, potrivită pentru cei care evită produsele lactate. Versiunea tradițională este fără adaosuri de zahăr, însă pe piață există numeroase opțiuni îndulcite sau cu arome diverse.
Deși prepararea chefirului acasă este posibilă, procesul presupune un control atent al condițiilor de fermentație pentru a asigura siguranța alimentară, ceea ce poate reprezenta o provocare pentru consumatorii fără experiență.
Chefirul: valori nutriționale și beneficii pentru sănătate
Chefirul este o băutură fermentată obținută din lapte, cunoscută pentru conținutul său nutritiv valoros și beneficiile potențiale pentru sănătate. O porție standard de 240 ml (echivalentul unei căni) de chefir simplu cu conținut redus de grăsimi, marca Lifeway, oferă următoarele valori nutriționale:
- Calorii: 110
- Grăsimi totale: 2 g
- Colesterol: 10 mg
- Sodiu: 125 mg
- Carbohidrați totali: 9 g
- Fibre: 0 g
- Zaharuri totale: 9 g (din care 0 g zaharuri adăugate)
- Proteine: 10 g
- Vitamina D: 3,8 mcg (reprezentând 20% din valoarea nutrițională de referință - VNR)
- Calciu: 390 mg (30% VNR)
- Potasiu: 380 mg (8% VNR)
Profil nutrițional și beneficii
Chefirul este considerat un aliment dens în nutrienți, oferind o varietate de vitamine și minerale esențiale. Pe lângă un conținut ridicat de calciu și proteine, acesta furnizează în mod natural vitamina A, vitamina B12, potasiu și seleniu. Datorită acestor componente, chefirul poate contribui la menținerea sănătății oaselor, la susținerea sistemului imunitar și la echilibrul florei intestinale.
Deși poate fi consumat ca atare, chefirul este versatil și poate fi integrat în diverse preparate:
- Smoothie-uri: Poate înlocui iaurtul sau laptele în rețetele de smoothie, adăugând consistență și un aport suplimentar de proteine. Se combină bine cu fructe precum fructele de pădure, bananele sau mango.
- Shake-uri proteice: Amestecat cu pudră proteică, chefirul oferă o textură mai densă și contribuie la echilibrul digestiv, fiind o opțiune potrivită după antrenament.
- Fulgi de ovăz: chefirul poate înlocui laptele pentru un mic dejun mai cremos, cu o ușoară tentă acrișoară. Este bun și în combinație cu semințele de chia pentru budinci sănătoase, potrivit goodhousekeeping.com.
