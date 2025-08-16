Social Chefirul, element de bază în rutina zilnică: calorii puține și multe vitamine







Deși apa rămâne esențială pentru hidratare, chefirul a devenit un element de bază în rutina zilnică a tot mai multor persoane datorită beneficiilor sale nutriționale. Considerată cândva o băutură exotică în multe părți ale lumii, chefirul este acum accesibil pe scară largă și consumat frecvent, inclusiv în Statele Unite, unde a cunoscut o creștere semnificativă în popularitate.

Interesul pentru chefir a crescut în rândul celor care caută opțiuni alimentare funcționale, cu beneficii dovedite pentru sănătate. Mulți au descoperit această băutură la recomandarea specialiștilor în nutriție, care evidențiază profilul său probiotic și versatilitatea în consum.

Inițial disponibil în variante limitate pe rafturile magazinelor, chefirul este astăzi comercializat într-o gamă largă de sortimente, de la rețete simple, neîndulcite, până la variante aromatizate, destinate să atenueze gustul său acrișor caracteristic. A devenit astfel un produs prezent nu doar în meniurile individuale, ci și în alimentația familiilor.

Chefirul este o băutură fermentată obținută prin adăugarea unor culturi vii — cunoscute sub numele de boabe de chefir — în lapte. Aceste boabe nu sunt cereale, așa cum ar putea sugera denumirea, ci colonii de bacterii și drojdii care transformă laptele într-un lichid cu textură fluidă, gust acrișor și proprietăți probiotice.

Produsul poate fi realizat din diferite tipuri de lapte, inclusiv de vacă, capră sau oaie. Există și o variantă numită „chefir de apă”, potrivită pentru cei care evită produsele lactate. Versiunea tradițională este fără adaosuri de zahăr, însă pe piață există numeroase opțiuni îndulcite sau cu arome diverse.

Deși prepararea chefirului acasă este posibilă, procesul presupune un control atent al condițiilor de fermentație pentru a asigura siguranța alimentară, ceea ce poate reprezenta o provocare pentru consumatorii fără experiență.

Chefirul este o băutură fermentată obținută din lapte, cunoscută pentru conținutul său nutritiv valoros și beneficiile potențiale pentru sănătate. O porție standard de 240 ml (echivalentul unei căni) de chefir simplu cu conținut redus de grăsimi, marca Lifeway, oferă următoarele valori nutriționale:

Calorii: 110

Grăsimi totale: 2 g

Colesterol: 10 mg

Sodiu: 125 mg

Carbohidrați totali: 9 g

Fibre: 0 g

Zaharuri totale: 9 g (din care 0 g zaharuri adăugate)

Proteine: 10 g

Vitamina D: 3,8 mcg (reprezentând 20% din valoarea nutrițională de referință - VNR)

Calciu: 390 mg (30% VNR)

Potasiu: 380 mg (8% VNR)

Chefirul este considerat un aliment dens în nutrienți, oferind o varietate de vitamine și minerale esențiale. Pe lângă un conținut ridicat de calciu și proteine, acesta furnizează în mod natural vitamina A, vitamina B12, potasiu și seleniu. Datorită acestor componente, chefirul poate contribui la menținerea sănătății oaselor, la susținerea sistemului imunitar și la echilibrul florei intestinale.

Deși poate fi consumat ca atare, chefirul este versatil și poate fi integrat în diverse preparate: