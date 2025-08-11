International Cele trei lacuri magice care își schimbă culoarea între ele. Ce ascunde fenomenul unic







Pe insula Flores din Indonezia, vulcanul Kelimutu ascunde un fenomen natural spectaculos: trei lacuri craterice situate în vârful muntelui, fiecare cu o culoare diferită—albastru, verde, respectiv roșu—care fluctuează în mod continuu.

Aceste lacuri, cunoscute sub numele de Tiwu Ata Mbupu, Tiwu Ko'o Fai Nuwa Muri și Tiwu Ata Polo, fascinează turiștii și localnicii deopotrivă prin frumusețea lor efemeră și misterul din spatele culorilor în continuă schimbare.

Aceste transformări nu sunt simple iluzii. Știința a descoperit că schimbările de culoare sunt generate de legături chimice și activitate geologică. Lacurile sunt alimentate de gaze vulcanice bogate în sulf și alte minerale.

Interacțiunea acestor gaze cu apa duce la reacții redox (oxidare-reducere) complexe, care, combinate cu variațiile de temperatură și conținut mineral (fier, mangan), produc nuanțe care pot varia de la alb lapte, verde, turcoaz, până la roșu intens.

Fiecare lac are un sistem geochimic distinct, astfel încât nuanța lui evoluează independent. În 2016, s-a observat că aceste lacuri și-au schimbat culoarea de șase ori în doar un an, subliniind caracterul imprevizibil al fenomenului.

Pentru poporul Lio din Flores, lacurile lui Kelimutu sunt situri sacre. Conform legendelor, fiecare lac are rolul de a găzdui sufletele trecute în neființă:

Lacul bătrânilor — albastru – un loc liniștit pentru odihna sufletelor celor în vârstă.

Lacul tinerilor — verde – locul spiritual al tinereții.

Lacul vrăjit — roșu sau brun – locul în care sunt expediate spiritele celor răi sau condamnate.

Tradiția spune că sufletele pleacă în aceste lacuri pentru a-și găsi liniștea veșnică, iar culorile curgătoare reflectă starea spirituală a acestei migrări.

Ceea ce face fenomenul cu adevărat fascinant este lipsa previzibilității.

Spre deosebire de multe procese naturale, schimbările de culoare nu urmează un ciclu fix. Asta înseamnă că vizitatorii pot asista la modificări în aceeași zi sau după câteva ore – un spectacol vizual continuu, oferit doar de natura în stare pură.

Kelimutu nu este doar o destinație turistică de vis, ci și un subiect amplu de studiu științific. Geochimistii sunt fascinați de dinamica apei, gazelor și reacțiilor minerale în timp real, fără precedent.

Pentru vizitatori, schimbarea culorilor reprezintă o experiență vizuală rar întâlnită – un spectacol la care au fost martori puțini oameni în istorie.