Călătorie spre capătul lumii. Tristan da Cunha, viața pe cea mai izolată insulă locuită

Tristan da Cunha, cel mai izolat arhipelag locuit permanent din lume, se află în sudul Oceanului Atlantic, la circa 2.400 de kilometri de Insula Sfânta Elena și la distanțe similare de coastele Africii de Sud. Comunitatea restrânsă de aproximativ 250 de oameni trăiește concentrată în așezarea principală, Edinburgh of the Seven Seas, înconjurată de munți vulcanici și de ape agitate, într-o izolare care face ca viața de zi cu zi să depindă aproape în totalitate de natură și resursele locale.

Insula are unsprezece kilometri lungime și o suprafață de șaizeci de kilometri pătrați, cu o singură zonă locuită,Edinburgh-ul celor 7 Mări, denumită de localnici „Așezarea".

Fără o navă suficient de robustă pentru a ajunge la alte așezări, locuitorii depind de vase de pescuit precum MFV Edinburgh, care transportă bunuri și vizitatori din Cape Town de aproximativ 8 ori pe an. În ciuda izolării extreme, câteva familii trăiesc aici de generații, descendenții celor stabiliți în secolul XIX, majoritatea având ca adresă micuța așezare „Edinburgh of the Seven Seas”, unde funcționează și un oficiu poștal.

Pe Tristan da Cunha, viața depinde în mare măsură de agricultură și pescuit de subzistență, cu comerț și turism aproape inexistent. Electricitatea este furnizată de generatoare diesel, iar apa potabilă provine din izvoarele de la poalele muntelui. Comunitatea locală este autonomă, deși ocazional se bazează pe nave de aprovizionare și pe conexiunile cu restul lumii, având acces și la internet, o biserică și o poliție formată dintr-un inspector permanent și trei adjuncți.

Insula are relief vulcanic, cu un vârf central ce depășește 2.000 de metri deasupra nivelului mării, iar viața este provocatoare din cauza izolării, vremii aspre și infrastructurii limitate. Fără aeroport, accesul se face pe mare sau cu elicopterul de pe navele acostate, călătoria de la Insula Sfânta Elena durând câteva zile. Vizitele sunt posibile doar însoțite de ghid, turiștii trebuind să își aducă propriile provizii, deoarece facilitățile sunt limitate.

Insula este un teritoriu britanic, egătura cu Regatul Unit datând din 1816, când insula a fost garnizoană britanică. Guvernatorul, care locuiește în St Helena și conduce și acea insulă, răspunde de relațiile externe, securitatea internă, apărare și serviciile publice, iar un Administrator local conduce activitățile zilnice ale guvernului, respectând sfaturile Consiliului Insulei, format din opt membri aleși și trei numiți.

Clădirea guvernamentală cu două etaje, singura de acest tip, este denumită uneori „Whitehall” sau „H’admin Building” și găzduiește biroul Administratorului, Trezoreria, birouri administrative și sala Consiliului Insulei, iar la parter funcționează un Internet Cafe. Insula are un polițist permanent și trei adjuncți, iar în trecut Administratorul a acționat și ca Magistrat, numirea acestei funcții urmând să fie transferată unei persoane din afara executivului și legislativului, potrivit tristandc.com.

Ziua de pescuit începe la 05:00, cu un gong care trezește localnicii în Callshot Harbor, numit „the Beach”. Sezonul de pescuit durează între 18 și 72 de zile, fiecare captură fiind crucială pentru comunitatea de 229 de oameni.Lobsterul spiny St Paul este principala resursă comercială, vândut în Statele Unite, Japonia și Regatul Unit. Peștii și crustaceele trăiesc aproape de mal, în ape reci, la adâncimi de până la 200 metri.

Tristan se află în centrul celei de-a cincea cele mai mari zone marine protejate din lume, 687.000 km pătrați. În 91% din apele teritoriale, pescuitul comercial este interzis, iar restul zonelor respectă cote, dimensiuni și monitorizare strictă. Navele sunt supravegheate prin satelit, iar un mic patrolboat acoperă 483 km; încălcările sunt raportate Administratorului. Zona protejată permite pescuit controlat pentru lobster, reducând riscurile din accidente maritime, specii invazive și schimbări climatice.