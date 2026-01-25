Insula unde timpul nu există. Sommaroy, paradisul nordic al nopților fără sfârșit

La marginea lumii , unde marea întâlnește cerul într-un dans de lumină și gheață, există o insulă unde timpul aproape că nu mai contează. Store Sommarøya, ascunsă în apele sărate ale Norvegiei, adăpostește satul turistic Sommarøy, o perlă rară a Cercului Arctic. Timp de trei luni, soarele refuză să apună, iar zilele fără sfârșit transformă viața localnicilor și a vizitatorilor într-o experiență aproape ireală, în care noțiunea de timp pare că nu există.

Aproape peste tot în lume, după zi vine noaptea, iar oamenii își organizează viața după un program strict de 24 de ore, șapte zile pe săptămână, patru săptămâni într-o lună. Există însă un loc unde timpul este perceput altfel, considerat de localnici singurul loc liber de timp de pe glob, un adevărat paradis arctic cunoscut sub numele de Sommarøy.

Insula Store Sommaroya, sau simplu Sommarøya, se află în apropierea coastelor vestice ale Norvegiei, aproape de Cercul Polar, și aparține administrativ municipalității Tromso din comitatul Troms, Norvegia. Cu o suprafață de un kilometru pătrat și situată la 36 de kilometri de orașul Tromso, insula este legată de alte insule prin poduri. Găzduiește un sătuc pescăresc, de asemenea numit Sommarøy, care reprezintă o destinație turistică importantă în această regiune arctică.

Sommaroy este considerată o adevărată perlă a nordului datorită peisajelor sale spectaculoase, dominate de aurora boreală și de plajele cu nisip alb, fin, care contrastează cu albastrul Oceanului Arctic. Satul pare desprins dintr-un basm, fiind înconjurat de o natură pitorească și de ape reci, dar în ciuda poziției sale la latitudini extreme, insula beneficiază de o climă oceanic-moderată, cu accente subarctice.

Temperaturile medii nu scad sub două grade, iar temperatura anuală se situează în jurul valorii de patru grade Celsius, creând condiții surprinzător de prietenoase pentru o regiune aflată aproape de Cercul Polar. Un aspect unic al insulei îl reprezintă alternanța extremă a timpului, cu nopți și zile de durată excepțională. În timpul iernii, din noiembrie până în ianuarie, soarele nu răsare, iar insula este scufundată în noapte continuă timp de trei luni.

Urmează primăvara arctică, iar apoi ziua fără sfârșit, care se întinde de pe 18 mai până pe 26 iulie, perioadă în care soarele nu apune deloc, oferind localnicilor și vizitatorilor o experiență unică în lume.

Sommaroy are aproximativ 350 de locuitori, însă numărul turiștilor depășește cu mult populația locală, datorită particularității sale unice privind ziua care durează trei luni. În această perioadă, este obișnuit să vezi tineri înotând la ora 2.00 AM sau oameni vopsind casele la 1.00 AM, iar copiii se dau cu bicicletele pe stradă chiar și la ora 4.00 AM. Majoritatea localnicilor își organizează timpul după propriile preferințe, în afara celor care asigură serviciile de urgență sau permanența în industria hotelieră.

Insula dispune de două mari hoteluri și reprezintă o destinație apreciată de turiști, care pot experimenta viața fără restricții impuse de soare sau de ceas. Magia zilei continue transformă Sommaroy într-un loc unde nu e nevoie să mergi la culcare când apune soarele, pentru că acesta nu apune deloc timp de trei luni. Această particularitate oferă vizitatorilor o experiență inedită, unică în lume, și contribuie la atracția constantă a insulei și a satului norvegian din apropiere.

Specialiștii în turism din Norvegia consideră că ideea localnicilor de a trăi după propriul ritm al soarelui este interesantă doar din punct de vedere al marketingului, pentru atragerea turiștilor, însă nu este fezabilă în practică. Activitățile zilnice trebuie să se alinieze unui program global: nu se poate livra pescuitul din mijlocul nopții pentru că în alte orașe sau țări nu ar fi nimeni să preia produsele, copiii trebuie să respecte programul școlar, iar hotelierii depind de ore fixe de check-in și check-out.

În plus, medicii subliniază că organismul uman funcționează după cicluri circadiene stricte, iar somnul nu poate fi ignorat, ceea ce limitează adaptarea completă la zilele fără sfârșit din timpul verii. Dincolo de aceste aspecte, Sommaroy rămâne extrem de căutat de turiști pentru peisajele sale spectaculoase și pitorescul satului. Localnicii trăiesc exclusiv din pescuit și turism, iar vizitatorii pot face plimbări prin zona fiordurilor, în sălbăticia Cercului Polar, unde pot întâlni reni, vulpi polare, foci și alte animale specifice.

Turiștii apreciază tradițiile locale, picnicurile pe plajele cu nisip alb și turele cu caiacul pe apele arctice, iar din septembrie până în martie se pot observa luminile aurora boreală, care adesea rămân pe cer nopți în șir, transformând Sommaroy într-un loc de o magie aparte, potrivit sommaroy.no.

Turiștii care ajung pe insulă găsesc o gamă variată de unități hoteliere, de la cele tradiționale, care oferă o experiență autentică în zona arctică, până la hoteluri moderne dotate cu saună, jacuzzi și baze de tratament. Accesul pe insulă se face din orașul Tromso, printr-un drum de 52 de kilometri, care traversează trecători montane, fiorduri și sate pescărești pitorești, oferind vizitatorilor ocazia de a admira peisajele specifice regiunii.

Din România, se poate ajunge în Tromso cu avionul, de exemplu din Târgu Mureș, cu un bilet care costă în jur de 50 de euro dacă este achiziționat din timp, iar durata zborului este de aproximativ opt ore. De la Tromso, insula se parcurge cu mașina în aproximativ 50 de minute, iar cazări pe insulă pot fi găsite ușor pe internet, la prețuri accesibile, facilitând planificarea excursiilor turiștilor în această zonă unică.