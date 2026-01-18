Un arhipelag părăsit în urmă cu aproximativ o sută de ani, o nouă atracție turistică

Un arhipelag britanic părăsit de locuitori în urmă cu aproximativ o sută de ani, din cauza bolilor, foametei și lipsei de oportunități, a devenit astăzi o destinație apreciată de turiștii atrași de peisajele sălbatice, potrivit Express.

Arhipelagul scoțian St Kilda a devenit o atracție turistică. Abandonat de locuitori în urmă cu aproximativ o sută de ani, arhipelagul este situat la aproximativ 160 de kilometri de zonele locuite și are cele mai înalte stânci marine din Marea Britanie, potrivit Express.

Arhipelagul a fost locuit timp de aproximativ 2.000 de ani, până în 1930, când ultimii 36 de locuitori au fost evacuați și mutați în Scoția. După plecarea lor, cele patru insule au rămas uitate în trecut.

Recent, arhipelagul St Kilda a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO datorită faunei sale deosebite, stâncilor marine spectaculoase și ecosistemului izolat, care susține aproximativ un milion de păsări marine.

Ruth Aisling, care are un canal de YouTube, a ajuns la St Kilda și a relatat că expediția a presupus o traversare cu barca de aproximativ trei ore din Insula Skye. Costul excursiei a fost de 280 de lire sterline de persoană, iar, odată cu cheltuielile pentru drumul de întoarcere, suma totală a depășit 500 de lire.

„Deși este destul de scump, St Kilda este un loc pe care mi-am dorit dintotdeauna să-l văd și aceasta va fi probabil singura dată când îl voi vizita vreodată”, a spus aceasta. La sosire, un reprezentant al National Trust of Scotland, organizație care supraveghează insulele atlantice unde se organizează excursii, i-a explicat care sunt zonele în care se poate face drumeție.

„Sunt pe insulă deja de o oră, o oră și jumătate, iar prima mea impresie este că insula pare cu siguranță locuită. Înainte de a veni aici, aveam o imagine că aceasta era o insulă abandonată, nu avea să fie prea multă lume aici, însă este destul de multă activitate. Cred că sunt în jur de 30 sau 40 de oameni pe insulă în seara asta. Poate că nu locuiesc aici tot anul, dar locuiesc aici temporar, așa că este puțin diferit față de ceea ce mă așteptam pe baza primelor mele impresii de până acum”, a explicat aceasta.

Insula Hirta, cea mai mare insulă din arhipelagul scoțian St Kilda, are o biserică, locuințe din piatră abandonate, depozite și surse naturale de apă dulce, precum și un muzeu modern.

Vizitatorii au la dispoziție toalete și dușuri, însă nu există magazine sau restaurante. Tot aici se află cea mai mare colonie de puffini din Regatul Unit.