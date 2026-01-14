Schimbare majoră pentru cei care au curte. Legea care interzice un gest comun intră în vigoare

Începând cu 16 ianuarie, locuitorii care au curți în mai multe regiuni din Franța nu vor mai putea să-și tundă gazonul între orele 12:00 și 16:00. Măsura, prevăzută într-un ordin al prefectului, se aplică atât în cazul celor care folosesc mașinile electrice pentru tuns gazonul, cât și în cazul proprietarilor care apelează la cele robotizate.

Decizia a fost luată după plângeri repetate legate de zgomot și ca urmare a temperaturilor ridicate în timpul verilor. În departamentul Hérault, spre exemplu, autoritățile au raportat o creștere a sesizărilor privind zgomotul produs în intervalul prânzului, considerat moment de odihnă de mulți locuitori.

În localități precum Lunel, mai mulți gospodari își tundeau gazonul simultan, chiar în mijlocul zilei, generând nemulțumiri.

Pe de altă parte, specialiștii în sănătate publică au recomandat evitarea activităților fizice în perioadele cu temperaturi extreme, ceea ce a influențat și decizia autorităților.

Primarii și prefecții spun că interdicția urmărește atât respectarea liniștii în timpul siestei, cât și adaptarea la schimbările climatice.

Măsura va schimba rutina zilnică a francezilor. În departamente precum Drôme, unde gospodăriile au suprafețe mici de teren, tunsul gazonului după prânz era un obicei obișnuit.

În urma interdicției, activitățile se vor muta dimineața sau seara, ceea ce ar putea genera noi tensiuni legate de zgomot sau lipsa timpului. Autoritățile estimează că această regulă va influența modul de organizare a weekendurilor și va redefini conceptul de liniște la prânz.

În România, cei care nu respectă orele de liniște se por alege cu sancțiuni usturătoare. Aceste reguli se aplică atât celor de la bloc, cât și proprietarilor care stau la case.

Potrivit Legii nr. 61/1991, intervalele în care este interzisă tulburarea liniștii sunt între 22:00 și 08:00 și între 13:00 și 14:00.

„Tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00 – 08:00 și 13:00 – 14:00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora” constituie contravenție.

Legea prevede sancțiuni pentru persoanele fizice și juridice care încalcă aceste norme, menite să asigure liniștea și conviețuirea pașnică în comunități. Respectarea orelor de odihnă este esențială pentru viața de zi cu zi, iar autoritățile pot aplica amenzi în caz de nerespectare.