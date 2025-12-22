Cum poți deveni proprietar în România cu 10.000 de euro. Locuințele în care puțini români vor să investească

O casă bătrânească din comuna Oniceni, județul Neamț, a fost scoasă la vânzare pentru doar 10.000 de euro, preț care include și un teren generos de 1.000 de metri pătrați. Proprietatea, situată în apropierea municipiului Roman, aparține unui localnic, iar utilitățile sunt disponibile la limita terenului. Casa beneficiază de o deschidere a terenului de 25 de metri, iar accesul la toate utilitățile poate reprezenta un avantaj important pentru viitorii proprietari.

Pe platformele imobiliare din România, prețurile caselor vechi variază semnificativ, în funcție de amplasament, suprafața terenului și accesul la utilități. În zonele din apropierea Bucureștiului, prețurile caselor bătrânești sunt semnificativ mai ridicate.

De exemplu, o locuință veche din Chitila este scoasă la vânzare pentru 75.000 de euro, arată România TV. Achiziționarea unei case bătrânești poate fi avantajoasă datorită prețului redus și a posibilității de a transforma imobilul într-o locuință unică, inclusiv ecologică, mai ales dacă este construită din materiale tradiționale, precum lutul.

Pe lângă avantajul prețului redus, achiziționarea unei proprietăți vechi implică adesea provocări importante. Lucrările de renovare pot fi costisitoare, necesitând investiții substanțiale pentru modernizarea instalațiilor electrice și sanitare, izolarea termică și refacerea acoperișului.

De asemenea, aceștia trebuie să aloce sume importante pentru consolidarea structurii clădirii. Costurile ascunse, precum reparațiile neprevăzute sau înlocuirea materialelor degradate, pot crește semnificativ bugetul necesar pentru finalizarea lucrărilor.

În multe cazuri, suma totală necesară pentru renovare poate depăși chiar prețul unei locuințe noi, ceea ce transformă investiția într-un proces complex și riscant. De aceea, înainte de a achiziționa o casă veche, este esențială o evaluare detaliată a stării imobilului, estimarea corectă a costurilor de renovare și o planificare riguroasă a bugetului.

În unele regiuni, proprietarii așteaptă ani întregi să vândă o casă veche. Recent, reprezentantul unei agenții imobiliare din Slatina a explicat pentru EVZ că zona nu este atractivă pentru cei care vor să se mute în mediul rural.

„La noi, în zona Olteniei, nu există interes pentru casele vechi și bătrânești. Unele se vând, dar foarte puține. Cele care se caută sunt în apropiere de orașe. Bucureștenii nu sunt atrași de zonă cum sunt atrași de zona Transilvaniei, de exemplu. Cred că vor fi sate întregi care o să dispară complet la un moment dat”, ne-a spus Mihai Aldea.