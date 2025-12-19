Termen extins pentru legalizarea construcțiilor neautorizate. Proprietarii mai au doi ani pentru înregistrarea cadastrală

Republica Moldova. Termenul-limită pentru înregistrarea cadastrală a construcțiilor neautorizate va fi prelungit cu încă doi ani. Dacă, potrivit reglementărilor în vigoare, procedura putea fi inițiată doar până la 30 ianuarie 2026, noul termen propus este 30 ianuarie 2028. Inițiativa legislativă a fost votată joi, 18 decembrie, de Parlament, în prima lectură.

Modificările operate la Codul urbanismului și construcțiilor au fost susținute de 78 de deputați. Prelungirea perioadei de înregistrare se aplică construcțiilor cu cel mult două etaje, indiferent dacă este vorba despre case individuale amplasate în intravilanul localităților sau despre case de vacanță edificate pe terenurile întovărășirilor pomicole.

Autorul proiectului, deputatul fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Vasile Grădinaru, a explicat în plen că posibilitatea legalizării construcțiilor ridicate fără acte permisive a fost introdusă la finele anului 2023, odată cu modificarea Codului urbanismului, fiind stabilit inițial un termen de doi ani pentru aplicarea acestor prevederi.

Codul urbanismului și construcțiilor a intrat în vigoare la 13 ianuarie 2024. De atunci și până în prezent, aproximativ 11.700 de cetățeni au reușit să-și înregistreze construcțiile neautorizate. Potrivit deputatului PAS, cifra este una modestă în raport cu numărul real al potențialilor beneficiari.

Vasile Grădinaru a subliniat că solicitările de extindere a termenului au venit în special din partea cetățenilor aflați în diasporă, care nu au avut suficient timp pentru a reveni în țară și a parcurge toate etapele necesare pentru finalizarea procedurii.

Totodată, deputatul a atras atenția asupra necesității de a preveni folosirea abuzivă a acestor prevederi legale, în special de către persoanele care ar putea iniția construcții ilegale după anul 2023, mizând pe eventuale facilități ulterioare.

„Poziția mea este următoarea: prelungim termenul cu încă doi ani, dar în această perioadă elaborăm o procedură mai complexă, mai strictă, pentru a evita înregistrarea construcțiilor executate ulterior anului 2023 și pentru a preveni construcțiile ilegale care ar putea beneficia de aceste prevederi”, a declarat Vasile Grădinaru în plenul Parlamentului.

Conform legislației în vigoare, inițierea procedurii de înregistrare cadastrală presupune obținerea, de la autoritatea publică locală, a unui certificat de edificare a construcției. În practică, însă, acest proces s-a lovit de dificultăți administrative: unele primării eliberează documentul gratuit, altele percep taxe, iar în anumite localități procedura este blocată din cauza faptului că nu a fost aprobată o taxă specială.

Pentru a elimina aceste blocaje, autorii proiectului au venit cu o clarificare expresă în Codul urbanismului și construcțiilor. Astfel, în situațiile în care nu este aprobată nicio taxă pentru emiterea certificatului de edificare, documentul va fi eliberat gratuit.

Pe lângă extinderea termenului de înregistrare a construcțiilor neautorizate, proiectul de lege mai prevede completarea Codului urbanismului și construcțiilor cu un nou alineat. Acesta stipulează că documentația de proiect pentru lucrările de reparație curentă a drumurilor și pentru amenajarea trotuarelor nu va mai necesita avizarea de către deținătorii sau administratorii rețelelor edilitare amplasate în zona respectivă.

Autorii susțin că această modificare va simplifica procedurile administrative și va reduce termenele de implementare a proiectelor de infrastructură locală.

Proiectul de lege urmează să fie supus dezbaterilor în lectura a doua, etapă în care deputații vor putea propune amendamente și ajustări suplimentare înainte de adoptarea finală a documentului.