Creștere de peste 70% a impozitelor pe clădiri. Calculele oficiale care arată cum s-a ajuns aici

Noile prevederi intrate în vigoare anul acesta în privința stabilirii cuantumului impozitelor pe clădiri elimină coeficienții de reducere care, până anul trecut, afectau direct baza de impozitare. Proprietarii de clădiri vechi beneficiau de reduceri în funcție de vechimea imobilului, însă aceste facilități nu se mai aplică începând cu acest an, potrivit informațiilor transmise de Guvern.

Guvernul a explicat că valoarea impozabilă nu mai este diminuată cu:

-până la 50% pentru clădiri cu vechime de peste 100 de ani;

-30% pentru clădiri între 50 și 100 de ani;

-10% pentru clădiri între 30 și 50 de ani;

-plus reducerea suplimentară de 0,10 a coeficientului pentru blocurile mari, cu regim de înălțime mai mare de trei etaje și peste opt apartamente.

„Practic, o clădire care anterior beneficia de reduceri cumulate importante ajunge să fie impozitată la o bază mult mai apropiată de valoarea standard, ceea ce explică o creștere peste nivelul mediu de ~70%”, se arată în comunicatul Guvernului.

Legea prevede, de asemenea, valori de referință actualizate pentru calculul bazei impozabile și o recalibrare a acesteia „la realitatea economică”, potrivit Executivului.

Autoritățile locale pot stabili cota de impozitare pentru clădirile rezidențiale între 0,08% și 0,2%. Astfel, în situația în care în 2025 cota era la minimul de 0,08%, iar în 2026 unitatea administrativ-teritorială decide majorarea acesteia către 0,15% – 0,2%, creșterea se aplică unei baze deja majorate, amplificând impactul total.

Guvernul explică că noile prevederi permit Consiliului local sau Consiliului General al Municipiului București să majoreze impozitele și taxele locale până la +100% (față de 50% anterior). Această posibilitate se aplică pe baza unor criterii clare, de ordin economic, social sau urbanistic, și poate conduce la creșteri semnificative ale impozitului datorat de proprietari.

„De asemenea, s-a dat posibilitatea ca și Consiliul local / Consiliul General al Municipiului București să poată majora impozitele și taxele locale până la +100%, pe baza unor criterii clare (economice, sociale, urbanistice etc.), aspect care, de asemenea, poate conduce la creșterea nivelului impozitului”, se menționează în documentul Guvernului.