Taxe afișate diferit pe Ghișeul.ro. Ce spun autoritățile

Primăria Sectorului 2 a oferit primele clarificări privind situația taxelor locale afișate în aplicația Ghișeul.ro, care au fost percepute ca fiind mărite de două ori într-un interval de doar două zile. Instituția explică că diferențele afișate temporar nu reprezintă sume finale, iar contribuabilii vor primi deciziile oficiale de impunere până la data de 31 martie 2026.

„Sumele datorate de către contribuabili la bugetele locale se stabilesc și se aduc la cunoștința contribuabililor prin deciziile de impunere, comunicate până la data de 31 martie ale fiecărui an”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Sectorului 2.

Problemele au fost semnalate de mai mulți locuitori ai Sectorului 2 care au observat modificări ale valorilor impozitelor de pe o zi pe alta. În aplicația Ghișeul.ro, sumele afișate luni după-amiază erau diferite față de cele vizibile marți dimineață. Cea mai frecventă situație a fost majorarea impozitelor pe clădiri, terenuri sau mașini cu câteva zeci de lei într-un interval scurt.

Un cetățean a postat pe grupul de Facebook Cartierul Colentina: „La mine a crescut de la 876 la 1.025 lei. Mă întreb dacă plăteam dimineața cei 876 lei, ce se întâmpla? Poate ne trezim mâine cu altă surpriză”.

Alt utilizator a relatat situația: „Aseară 442 lei, în seara asta 680 lei. Aștept cu nerăbdare să văd ce sumă mai apare mâine”. În exemple concrete, capturi de ecran realizate de contribuabili au arătat că impozitul pe clădiri a crescut de la 402 lei la 465 lei în decurs de o zi.

Pe lângă diferențele de sume, problema a generat și inconveniente practice pentru cetățeni. Unii au achitat deja impozitele afișate inițial, ceea ce înseamnă că, în anumite cazuri, va fi nevoie să revină la ghișee pentru regularizarea situației.

Primăria Sectorului 2 a explicat că modificările afișate au fost cauzate de procesul de calculare a taxelor desfășurat între 1 și 6 ianuarie 2026. „În cadrul acestui proces, au existat unele situații în care au fost afișate în platforma Ghișeul.ro valori intermediare, acestea fiind corectate până la finalul procesului de calculare (06.01.2026)”, se arată în mesajul oficial.

Totodată, instituția a reamintit că deciziile finale privind sumele datorate vor fi comunicate până pe 31 martie 2026. Contribuabilii care achită taxele înainte de această dată beneficiază de bonificația de 10% la plata impozitului pe clădiri, terenuri și mașini.

Situația bonificației a generat întrebări din partea cetățenilor, unul dintre comentarii fiind: „Să deduc de aici că beneficiez de reducerea de 10% în termen de 3 luni de la comunicarea deciziei de impunere?”

Modificările taxelor locale vin după ce, de la 1 ianuarie 2026, Guvernul Bolojan a adoptat un pachet de măsuri fiscale care include majorarea impozitelor pentru locuințe și terenuri, unele chiar de până la trei ori față de nivelul anterior. Și impozitele pentru mașini au fost ajustate, inclusiv pentru vehiculele full-electrice, care erau anterior exceptate.

Calculul impozitului auto a fost modificat astfel încât, pe lângă capacitatea cilindrică, să conteze și norma de poluare. Potrivit noii metodologii, sunt prevăzute șase grupe de cilindree, iar impozitul se calculează prin înmulțirea unei sume fixe aferente grupei cu o unitate standard de 200 cmc.

Sumele fixe variază și în funcție de norma de poluare, iar consiliile locale au posibilitatea de a ajusta valorile în funcție de bugetul propriu, ceea ce poate genera diferențe între județe.