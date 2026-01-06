Social

Ministrul Economiei, despre problemele platformei ghișeul.ro: Preşedintele ADR este convocat la minister după ce se întoarce din concediu

Irineu Darău. Sursă foto: Facebook
Irineu Darău, ministrul Economiei, a declarat, marți seară, că platforma ghișeul.ro se confruntă, în aceste zile, cu probleme de funcționare, motiv pentru care președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) a fost convocat la minister pentru discuții pe acest subiect. „Preşedintele ADR este convocat la minister după ce se întoarce din concediu pentru a explica ce nu a funcţionat”, a afirmat acesta, într-o postare pe Facebook.

Preşedintele ADR, convocat la minister luni

Ministrul Economiei a declarat că platforma ghișeul.ro are probleme reale de funcționare în aceste zile, iar ministerul se află în contact direct cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție responsabilă de remedierea situației. De asemenea, Irineu Darău a afirmat că subsecretarul de stat responsabil de digitalizare urmărește în timp real evoluția situației.

„Cel mai important, luni, la prima oră, preşedintele ADR este convocat la minister după ce se întoarce din concediu pentru a explica ce nu a funcţionat, de ce nu a fucţionat şi care este soluţia pe termen mediu lung. Dincolo de acest aspect avem foarte multe alte lucruri de discutat despre funcţioarea ADR şi despre digitalizare în România, fiindcă digitalizarea statului şi serviciilor publice nu este un slogan”, a mai spus acesta.

Irineu Darău: A trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează

Potrivit acestuia, „digitalizarea reală, eficientă, înseamnă servicii publice uşor accesibile, care funcţionează 100% din timp”.

„A trecut vremea amânărilor de ani de zile, a trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează. Digitalizarea este o prioritate pentru mine, astfel încât să avem ceea ce ne dorim, o digitalizare reală, integrată, uşor de folosit a serviciilor publice”, a mai afirmat ministrul.

Mai multe persoane au ales să își achite impozitele din primele zile ale anului

ADR a anunțat, luni, întreruperi ale serviciilor oferite de platforma ghișeul.ro, explicând că unele localități nu și-au actualizat taxele și impozitele sau nu și-au configurat tipurile de plăți disponibile pentru anul în curs, situație care a dus la suspendarea opțiunii de plată.

Mulți contribuabili au ales să își achite impozitele încă din primele zile ale anului, având în vedere facilitățile de care pot beneficia.

