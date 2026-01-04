Medicii stomatologi, front comun împotriva Ordinului AP-STOMA. Apel către Minister

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) solicită amânarea intrării în vigoare a Ordinului Ministerului Sănătății privind Programul AP-STOMA și demararea unui proces de consultare reală cu reprezentanții legali ai medicilor m stomatologi.

CMSR avertizează că ordinul, care stabilește modul de administrare, finanțare și implementare a tratamentului și monitorizării pacienților cu afecțiuni stomatologice, nu poate fi aplicat fără respectarea etapelor legale de consultare și avizare prevăzute de legislație.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) a semnalat oficial Ministerului Sănătății lipsa unor etape esențiale în procesul de adoptare a Programului AP-STOMA, după publicarea proiectului de ordin în transparență decizională. Instituția subliniază că nu a fost realizată o consultare instituțională prealabilă și nu i s-a solicitat punctul de vedere înainte de inițierea procedurii de adoptare.

În comunicarea transmisă ministerului, CMSR a evidențiat mai multe aspecte: respectarea rolului său legal în avizarea programelor cu impact asupra stomatologiei, riscurile implementării AP-STOMA fără corelare cu mecanismele de finanțare existente și cu realitățile din teren, importanța reprezentării profesionale în structurile de guvernanță ale programului și necesitatea unei abordări strategice, etapizate, care să susțină atât prevenția, cât și dezvoltarea stomatologiei cu suport ATI.

„Clarificările necesare vor fi realizate în cadrul unei ședințe comune de lucru între Ministerul Sănătății și CMSR, a cărei organizare este obligatorie potrivit legii. CMSR regretă lipsa consultării prealabile, dar își reafirmă disponibilitatea pentru dialog instituțional, în beneficiul pacienților și al siguranței actului medical stomatologic”, conform comunicatului.

Ordinul de ministru care introduce pentru prima dată în România un mecanism clar și predictibil de finanțare a tratamentelor stomatologice în sistemul public, Programul AP-STOMA, a fost pus în transparență decizională pe 29 decembrie 2025.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că mai multe spitale și-au exprimat dorința de a dezvolta servicii stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, pentru copii și adulți. El a subliniat că, până în prezent, lipsa unui mecanism clar de finanțare a împiedicat dezvoltarea predictibilă a acestor servicii esențiale în spitalele publice.

„M-am consultat cu specialiștii din domeniu. Iar împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătății am livrat o soluție concretă. Astăzi am pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA. AP-STOMA este elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare publice care au sau vor avea în structură secții sau compartimente de stomatologie. Programul permite realizarea tratamentelor stomatologice definitive, inclusiv a celor complexe”, spunea ministrul.

Programul AP-STOMA permite finanțarea completă a tratamentelor stomatologice în spitalele publice. Sunt incluse medicația, materialele și instrumentarul necesar, inclusiv pentru intervenții cu anestezie generală, analizele și investigațiile imagistice pentru evaluarea și monitorizarea pacienților, precum și echipamentele medicale esențiale — unituri dentare, radiologie, imagistică, sterilizare, bloc operator, ATI, laborator și altele. De asemenea, programul acoperă consumabilele, materialele de protecție, investigațiile auxiliare și service-ul sau mentenanța aparaturii medicale, toate conform standardelor de siguranță și autorizare.