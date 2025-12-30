Colegiul Medicilor Stomatologi critică mecanismul de finanțare pentru tratamente stomatologice: A fost realizat fără consultare

Colegiul Medicilor Stomatologi din România anunță că evaluează efectele ordinului emis de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, privind mecanismul de finanțare a tratamentelor stomatologice în sistemul public. Reprezentanții CMSR spun că documentul a fost adoptat fără ca organizația profesională să fie consultată.

„Având în vedere că proiectul de ordin al Ministerului Sănătăţii privind programul AP-STOMA a fost realizat fără consultarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Biroul Executiv Naţional al CMSR a demarat procesul de analiză a impactului noilor dispoziţii. Programul AP-STOMA trebuie să devină un instrument real de sprijin pentru pacienţii din categorii defavorizate, bazat pe acces echitabil, transparenţă şi implicarea organismului profesional reprezentativ”, au transmis reprezentanții instituției.

Organismul profesional subliniază că „un program naţional care funcţionează într-un număr foarte restrâns de unităţi riscă să genereze dezechilibre în sistemul de sănătate şi percepţia unei direcţionări netransparente a fondurilor publice”.

Colegiul mai arată că „ordinul trebuie să asigure acces real la tratament stomatologic pentru pacienţii din categorii defavorizate şi să rezolve problema infrastructurii necesare tratamentelor complexe cu asistare ATI”.

CMSR precizează că, după finalizarea evaluării, concluziile vor fi transmise Ministerului Sănătății și vor fi prezentate și public.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a pus în transparență decizională ordinul care creează, în premieră, un cadru previzibil pentru finanțarea tratamentelor stomatologice în spitale, prin programul AP-STOMA.

„V-am consultat şi majoritatea dintre voi aţi spus un lucru foarte clar: stomatologia trebuie să fie dezvoltată şi în spitalele publice. Aveţi dreptate! În România există spitale care şi-au exprimat dorinţa de a dezvolta intervenţii stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Avem chiar şi un spital nou, construit în Sectorul 4, dedicat acestui tip de intervenţii”, a transmis ministrul pe Facebook.

Potrivit ministrului Sănătății, până acum nu a existat un cadru coerent prin care spitalele publice să fie sprijinite să dezvolte servicii stomatologice esențiale, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Rogobete subliniază că mecanismul AP-STOMA își propune să aducă predictibilitate și să creeze condiții pentru extinderea acestor intervenții în sistemul public.