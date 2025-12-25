Rogobete, despre „taxa de horoscop” cerută de Spitalul Clinic din Suceava: Nu am niciun comentariu

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, despre taxa cerută de Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava persoanelor care vor să afle ora la care s-au născut, că nu comentează acest subiect. „Cine dorește să afle ora, ziua și locația exactă în care s-a născut pentru o interpretare astrală are dreptul să o facă. Nu am niciun comentariu, nici pro, nici contra”, a spus acesta.

Ministrul a declarat că, la nivelul Ministerului Sănătății, nu există o bază de date care să includă ora, data și locația nașterilor. „Nu o să pot comenta foarte mult. Cert este că la Ministerul Sănătății noi nu avem o bază de date cu ora, data și locația nașterilor. Acestea se află de la unitatea sanitară unde a avut loc nașterea”, a spus acesta.

El a mai afirmat că, personal, nu se opune celor care doresc să afle aceste informații pentru realizarea hărților astrologice personalizate. Totuși, a subliniat că prioritatea ar trebui să rămână prevenția medicală.

Persoanele care cer Spitalului Clinic de Urgență din Suceava eliberarea unui document care să ateste ora nașterii „pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă” trebuie să plătească o taxă de 10 lei. Inițial, suma stabilită era de 100 de lei, însă aceasta a fost redusă după aprobarea unei rectificări în ședința CJ Suceava, la solicitarea unității medicale, potrivit Monitorului de Suceava.

Potrivit hotărârii adoptate, taxa va fi achitată de persoanele „care solicită detalii despre ora nașterii pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă, întrucât nu sunt informații cu caracter medical și necesită implicarea mai multor persoane în furnizarea informațiilor”.

Deși ora și data nașterii apar pe brățările aplicate nou-născuților imediat după venirea pe lume, unele persoane solicită un document oficial care să confirme aceste informații.

Cererile apar inclusiv în cazuri în care nașterea a avut loc cu 20–30 de ani în urmă, situație care implică verificări suplimentare în arhiva spitalului.